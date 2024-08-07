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Бої у Курську: Путін через добу відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Бої у Курську: Путін через добу відреагував
фото: з відкритих джерел

Диктатор запевняє, що підтримка Курської області буде надаватися на всіх напрямках.

Російський диктатор Володимир Путін фактично через добу відреагував на події у Курській області. Про це пишуть росЗМІ.

Путін заявив, що підтримка Курської області буде надаватися на всіх напрямках.

Також виконувач обов'язків голови Курської області Олексій Смирнов заявив, що вночі доповів по телефону президенту про ситуацію в регіоні.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 
Теги: путін росія

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