Залужний зустрівся з послом США у Великій Британії (фото)

«В особі пані посла США подякував усьому американському народові за непохитну підтримку нашої держави», – Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся із послом США у Британії Джейн Хартлі. Про це він повідомив у Facebook.

«Під час повномасштабної війни Росії проти України підтримка і всебічна допомога з боку нашого стратегічного партнера США стали вагомою складовою стійкості українців у спротиві агресору й незворотності демократичного вектора розвитку держави», – йдеться у повідомленні.

Посли також обговорили нові правила, форми та методи ведення війни.

«Наші народи обʼєднує усвідомлення цінності свободи і готовності за неї боротися. В особі пані посла США подякував усьому американському народові за непохитну підтримку нашої держави», – зауважив Залужний.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі. Колишній головком нагадав, що завдяки поєднанню передових технологій компанії Palantir та практичного досвіду ЗСУ спільно вдалося забезпечити точність і швидкість обробки розвідувальної інформації.