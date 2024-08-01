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Залужний зустрівся з послом США у Великій Британії (фото)

Наталія Порощук
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Залужний зустрівся з послом США у Великій Британії (фото)
Залужний подякував усьому американському народові за непохитну підтримку України
фото: Валерій Залужний/Facebook

«В особі пані посла США подякував усьому американському народові за непохитну підтримку нашої держави», – Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся із послом США у Британії Джейн Хартлі. Про це він повідомив у Facebook.

«Під час повномасштабної війни Росії проти України підтримка і всебічна допомога з боку нашого стратегічного партнера США стали вагомою складовою стійкості українців у спротиві агресору й незворотності демократичного вектора розвитку держави», – йдеться у повідомленні.

Посли також обговорили нові правила, форми та методи ведення війни.

«Наші народи обʼєднує усвідомлення цінності свободи і готовності за неї боротися. В особі пані посла США подякував усьому американському народові за непохитну підтримку нашої держави», – зауважив Залужний.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі. Колишній головком нагадав, що завдяки поєднанню передових технологій компанії Palantir та практичного досвіду ЗСУ спільно вдалося забезпечити точність і швидкість обробки розвідувальної інформації.

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Теги: війна Україна США посольство посол Велика Британія Валерій Залужний

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