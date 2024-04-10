Болгарія планує пришвидшити військову допомогу Україні

Атанас Запрянов: «Боротьба в Україні – це також й боротьба за наші національні інтереси»

Новий міністр оборони тимчасового уряду Болгарії пообіцяв прискорити надання Україні двох пакетів військової допомоги

Новопризначений тимчасовий міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов заявив, що намагатиметься пришвидшити надання військової допомоги Україні. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

«Боротьба в Україні – це також й боротьба за наші національні інтереси. Ми будемо намагатися пришвидшити допомогу Україні. В інтересах України проголосовано за два пакети військової допомоги і ми максимально зосередимося на пришвидшені їхнього транспортування в Україну», – заявив під час церемонії вступу на посаду Атанас Запрянов.

Він додав, що також будуть розглянуті подальші можливості прямої військової допомоги Україні.

До свого призначення Атанас Запрянов працював в попередньому уряді на посаді заступника міністра оборони Тодора Тагарева, який займав активну проукраїнську позицію.

Зазначимо, сьогодні в Болгарії розпочав роботу тимчасовий уряд, який керуватиме країною до нових парламентських виборів, які пройдуть 9 червня разом з виборами до Європарламенту.

Нагадаємо, 9 квітня, президент Болгарії Румен Радев ухвалив рішення щодо призначення тимчасового уряду, аби підготувати державу до дострокових парламентських виборів, які відбудуться у червні.

Як повідомлялося, 5 березня прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав заяву про відставку свого уряду відповідно до домовленості між двома найбільшими парламентськими блоками, між якими з’явилися усе помітніші розбіжності.

Ротація уряду Денкова – частина домовленості між блоками Герб і «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» («Пз-Дб»), досягнутих у червні 2023 року після п'ятих за кілька років дострокових виборів, що поглиблювали політичну кризу в країні.

Уряд представника «Пз-Дб» Денкова, згідно з домовленістю, мав пропрацювати дев'ять місяців, після чого він мав передати свою посаду віцепрем'єрці й міністерці закордонних справ Марії Габріель, яку номінував Герб, а сам – очолити Міністерство освіти.

До слова, Болгарія відправила Україні перших 30 вагонів з бронетранспортерами. Всього у цій партії 100 одиниць техніки.