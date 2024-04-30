Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, вибухи у Сімферополі та Джанкої: головне за ніч

Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди

Головні новини ночі проти 30 квітня

Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи. Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли. Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО. Литва підтримала ідею повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс президента.

До складу української делегації, яку очолив керівник Офісу Президента, увійшли представники переговорної групи, яка затверджена розпорядженням Президента України від 8 січня 2024 року з відповідними змінами.

«Нещодавнє схвалення США пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів значно пришвидшило переговорний процес, і, переконаний, уже найближчим часом наші лідери зможуть підписати двосторонню безпекову угоду», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій.

«Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором і закладе міцні підвалини для довгострокової співпраці України зі США щодо зміцнення обороноздатності нашої держави», – зазначив керівник Офісу президента.

У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи

У ніч проти 3 квітня у тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Паблік повідомляє, що над Сімферополем та Джанкоєм працюють системи ППО. Відомо, що у Джанкої розташований російський аеродром і базується одна з бригад окупантів.

«За словами підписників Shot, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків», – йдеться у повідомленні.

У Криму було перекрито Кримський міс. О 02:09 з'явилася інформація про відновлення дорожнього руху.

Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли

Акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю. Про це пише Cnbc.

«28 квітня Tesla заявила, що місцева влада Китаю зняла обмеження на її автомобілі після того, як компанія пройшла перевірку на відповідність вимогам країни щодо безпеки даних», – йдеться в повідомленні.

Цей крок підвищив очікування того, що програмне забезпечення для допомоги водієві Full Self-Driving, або FSD, незабаром буде доступне в країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.

Хоча електромобілі Tesla є одними з найпопулярніших транспортних засобів у Китаї, вони, як повідомляється, були заборонені на деяких об'єктах, пов'язаних з державними установами, через побоювання щодо безпеки даних.

Проблеми з безпекою даних були ключовою перешкодою, що заважала Tesla досягти повного розгортання системи в Китаї.

Як повідомляється, Tesla також уклала угоду з Baidu, яка надасть компанії Маска доступ до картографічних і навігаційних технологій китайського інтернет-гіганта для функції FSD в Tesla.

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО

Зустріч Ради Україна-НАТО відбудеться 16 травня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зустріч має відбутися у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, її очолить голова Військового комітету блоку, адмірал Роб Бауер. До засідання також приєднається генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Очікується, що начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою, подальшу підтримку України з боку НАТО, а також прогрес, досягнутий у реалізації планів, ухвалених на Вільнюському саміті у липні 2023 року.

Крім того, союзники говоритимуть про можливості протиповітряної оборони та оборонний промисловий потенціал.

Литва підтримала ідею повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що Литва має допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Однак це потребує консультацій на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє LRT.

«Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах», – сказав президент.

Прем'єр-міністр зазначає, що Литва могла б зробити кроки для допомоги Україні, однак деякі заходи необхідно обговорити на рівні ЄС.

«Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання. Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, але й ширше, оскільки зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців», – сказала Інгріда Шимоніте.

За даними Департаменту міграції, наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.

«Це політичне питання. Той факт, що Україна чи інша країна оголосила мобілізацію, не має на нас жодного впливу, згідно з нашим законодавством. Будь-яка реакція, якщо вона буде, буде політичним рішенням Литви», – заявив голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

Гудзінскайте зазначила, що для виконання цих рішень в Литві «необхідно буде прийняти деякі національні законодавчі ініціативи. Проте далі виникне «величезне питання про те, як це буде сумісно з законодавством ЄС»».