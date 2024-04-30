Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, вибухи у Сімферополі та Джанкої: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, вибухи у Сімферополі та Джанкої: головне за ніч
Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди
фото: Офіс президента

Головні новини ночі проти 30 квітня

Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи. Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли. Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО. Литва підтримала ідею повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Україна провела третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів третій раунд переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс президента.

До складу української делегації, яку очолив керівник Офісу Президента, увійшли представники переговорної групи, яка затверджена розпорядженням Президента України від 8 січня 2024 року з відповідними змінами.

«Нещодавнє схвалення США пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів значно пришвидшило переговорний процес, і, переконаний, уже найближчим часом наші лідери зможуть підписати двосторонню безпекову угоду», – наголосив Андрій Єрмак.

Сторони предметно обговорили текст проєкту угоди, відзначили суттєвий прогрес щодо узгодження основних положень документа і скоригували алгоритм подальших дій.

«Угода не лише вкотре підтвердить лідерство США у військово-безпековій підтримці України, а й безпосередньо сприятиме наближенню перемоги над російським агресором і закладе міцні підвалини для довгострокової співпраці України зі США щодо зміцнення обороноздатності нашої держави», – зазначив керівник Офісу президента.

У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи

У ніч проти 3 квітня у тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Паблік повідомляє, що над Сімферополем та Джанкоєм працюють системи ППО. Відомо, що у Джанкої розташований російський аеродром і базується одна з бригад окупантів.

«За словами підписників Shot, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків», – йдеться у повідомленні.

У Криму було перекрито Кримський міс. О 02:09 з'явилася інформація про відновлення дорожнього руху.

Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли

Акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю. Про це пише Cnbc.

«28 квітня Tesla заявила, що місцева влада Китаю зняла обмеження на її автомобілі після того, як компанія пройшла перевірку на відповідність вимогам країни щодо безпеки даних», – йдеться в повідомленні. 

Цей крок підвищив очікування того, що програмне забезпечення для допомоги водієві Full Self-Driving, або FSD, незабаром буде доступне в країні, яка є найбільшим ринком електромобілів.

Хоча електромобілі Tesla є одними з найпопулярніших транспортних засобів у Китаї, вони, як повідомляється, були заборонені на деяких об'єктах, пов'язаних з державними установами, через побоювання щодо безпеки даних.

Проблеми з безпекою даних були ключовою перешкодою, що заважала Tesla досягти повного розгортання системи в Китаї.

Як повідомляється, Tesla також уклала угоду з Baidu, яка надасть компанії Маска доступ до картографічних і навігаційних технологій китайського інтернет-гіганта для функції FSD в Tesla.

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО

Зустріч Ради Україна-НАТО відбудеться 16 травня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зустріч має відбутися у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, її очолить голова Військового комітету блоку, адмірал Роб Бауер. До засідання також приєднається генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Очікується, що начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою, подальшу підтримку України з боку НАТО, а також прогрес, досягнутий у реалізації планів, ухвалених на Вільнюському саміті у липні 2023 року.

Крім того, союзники говоритимуть про можливості протиповітряної оборони та оборонний промисловий потенціал.

Литва підтримала ідею повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що Литва має допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Однак це потребує консультацій на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє LRT.

«Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах», – сказав президент.

Прем'єр-міністр зазначає, що Литва могла б зробити кроки для допомоги Україні, однак деякі заходи необхідно обговорити на рівні ЄС.

«Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання. Але нам потрібно працювати не лише з українською владою, але й ширше, оскільки зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців», – сказала Інгріда Шимоніте.

За даними Департаменту міграції, наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.

«Це політичне питання. Той факт, що Україна чи інша країна оголосила мобілізацію, не має на нас жодного впливу, згідно з нашим законодавством. Будь-яка реакція, якщо вона буде, буде політичним рішенням Литви», – заявив голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

Гудзінскайте зазначила, що для виконання цих рішень в Литві «необхідно буде прийняти деякі національні законодавчі ініціативи. Проте далі виникне «величезне питання про те, як це буде сумісно з законодавством ЄС»».

Теги: Україна США переговори Крим Сімферополь Кримський міст НАТО Литва мобілізація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина передала Україні свої легендарні танки рік тому
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
27 квiтня, 16:40
Зеленський подякував Байдену та усім американцям за підтримку України
Зеленський відреагував на надання озброєння Україні від США
24 квiтня, 19:56
Ініціатором кадрових змін у Рахунковій палаті виступила голова парламентського комітету з питань бюджету і членкиня фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа
Рада готується звільнити відразу сімох членів Рахункової палати
23 квiтня, 09:46
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки – Генштаб
16 квiтня, 07:32
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прокоментував підтримку Грецією України
Греція заявила, що не готова давати Україні F-16
15 квiтня, 23:01
Іранські чиновники запевняють, що Іран має все необхідне для створення ядерної бомби
Іран має достатньо запасів урану для щонайменше трьох ядерних бомб – WP
10 квiтня, 17:22
Через пошкодження обладнання енергетики ввели аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах
В Одесі вводяться графіки відключень світла
31 березня, 10:59
«Імовірність мирних переговорів знизилася»
Війна може затягнутися ще на кілька років і вийти за межі України
31 березня, 08:23
«Церковна організація, зʼєднана із світовим Православʼям через РПЦ, є частиною РПЦ»
Що вас тримає у Московській церкві?
31 березня, 06:54

Події в Україні

Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, вибухи у Сімферополі та Джанкої: головне за ніч
Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, вибухи у Сімферополі та Джанкої: головне за ніч
Аналітики повідомили, що окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки
Аналітики повідомили, що окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки
У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи: перекрито Кримський міст
У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи: перекрито Кримський міст
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
24K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
23K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
13K
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
11K
Що чекає на громадян після уточнення даних: пояснення речника Полтавського ТЦК
8887
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua