Ліван випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю: поранено 14 військових

Ізраїль вразив «джерело вогню», виявивши протитанкові ракети й дрони, які рухалися у їх напрямку з Лівану

17 квітня з території Лівану було запущено ракети та дрони по Ізраїлю. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше 14 ізраїльських військових. Про це повідомляє Reuters.

«Ліванська «Хезболла» заявила у середу, що запустила ракети й дрони по військовому об’єкту на півночі Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари, під час яких загинули члени «Хезболли». За словами ізраїльтян, унаслідок цього інциденту зазнали поранень 14 військових», – пише видання.

Ізраїль зазначає, що шестеро військових перебувають у важкому стані.

Видання пише, що Ізраїль теж вразив «джерело вогню», виявивши протитанкові ракети й дрони, які рухалися у їх напрямку з Лівану.

ЗМІ пишуть, що поранені військові перебували в актовому залі в селищі Араб аль-Арамше.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, Ізраїль завдав ударів по двох базах терористичної організації «Хезболла» у Лівані. ЦАХАЛ зазначає, що удари були здійснені нещодавно за допомогою винищувачів.

Раніше, 12 квітня, Ліван атакував Ізраїль, по країні було запущено понад 50 ракет. Попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.