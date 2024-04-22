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Макрон пропонує світове перемир’я на період Олімпійських ігор: Зеленський відповів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Макрон пропонує світове перемир’я на період Олімпійських ігор: Зеленський відповів
Зеленський наголосив, що не вірить в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Раніше Макрон заявляв, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах

Для російського диктатора Володимира Путіна не існує ніякого перемир'я, а Олімпіада не є авторитетом. Про це наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю на каналі HugoDécrypte.

За словами президента України, він не вірить у такий формат перемир'я з РФ.

«Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Еммануель (президент Франції Еммануель Макрон – «Главком») це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна – ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили», – пояснив Зеленський.

Очільник України додав, що схожа ситуація вже була під час підписання домовленостей у нормандському форматі. Тоді теж були домовленості щодо періоду cease-fire. Однак навіть тоді були люди, які стріляли по українських військових.

«Вони тренували своїх снайперів, які проходили і щодня вбивали наших людей. Це з доказами все є. Емануель все це знає. Вони просто виходили на полювання. По телефонних перехопленнях, які були від нашої розвідки, ми все це чули. У них заходила група 20-30 спеціалістів, які кілька місяців поспіль щоденно вбивали наших людей, хоча був cease-fire. Снайперськими пострілами. Тобто для Путіна не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно з Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю. 

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що Росія не отримувала офіційної пропозиції щодо встановлення перемир’я. 

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Теги: олімпійські ігри Еммануель Макрон путін війна Володимир Зеленський

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