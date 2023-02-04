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Британія хоче визнати «групу Вагнера» терористичною організацією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія хоче визнати «групу Вагнера» терористичною організацією
фото ілюстративне

Обговорення діяльності «групи Вагнера» на урядовому рівні відбудеться вже наступного понеділка

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії розробляє детальні плани щодо заборони «групи Вагнера» як терористичної організації. Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на джерела.

Заборона означатиме, що кримінальним злочином стане не лише приналежність до «групи Вагнера» чи відвідування його зустрічей, але й заохочення до підтримки або публічне носіння його логотипу.

«Це означало б поставити «Вагнера» в один правовий ряд з такими відомими терористичними угрупованнями, як «Аль-Каїда», виконавцями терактів 11 вересня, та джихадистами "Ісламської держави», – йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що такий крок також матиме негативні наслідки для здатності угруповання збирати гроші, якщо будь-які активи або потоки доходів проходитимуть через фінансові установи Великої Британії.

Видання наголошує, що плани щодо заборони «групи Вагнера» поки перебувають лише на початковій стадії, на відміну від запланованої заборони Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану. Водночас джерела газети у британському уряді прогнозують, що «зелене світло» для визнання «групи Вагнера» терористичною організацією «буде отримано набагато швидше, ніж КВІР, зважаючи на серйозність ситуації в Україні та єдність з цього приводу в уряді».

Обговорення діяльності «групи Вагнера» на урядовому рівні відбудеться вже наступного понеділка. 

Раніше британська розвідка роз'яснила, як конфлікт путінських «еліт» вплинув на вербування у групу «Вагнер».

Теги: Велика Британія ПВК Вагнера окупанти війна

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