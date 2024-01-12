Глава Пентагону з лікарні керував операцією в Ємені

Після ударів Остін поспілкувався з Радою національної безпеки США, головою і командувачем CENTCOM

Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку». Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону, передає CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM (Центральне командування Збройних сил США – ред.) наказ про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку. Після ударів він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM, щоб провести первинну оцінку наслідків ударів», – розповів чиновник.

Представник оборонного відомства повідомив, що з вівторка по вечір четверга Остін двічі розмовляв з президентом Джо Байденом і «проводив кілька щоденних телефонних розмов» з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою і Радою національної безпеки, «щоб обговорити варіанти реагування і виконання після дозволу президента».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом останніх 72 годин Остін «активно брав участь у нагляді та керуванні сьогоднішніми ударами».

Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».