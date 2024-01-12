Глава Пентагону з лікарні керував операцією в Ємені
Після ударів Остін поспілкувався з Радою національної безпеки США, головою і командувачем CENTCOM
Міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку». Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону, передає CNN.
«Сьогодні міністр Остін віддав CENTCOM (Центральне командування Збройних сил США – ред.) наказ про нанесення ударів і контролював ситуацію в режимі реального часу за допомогою повного набору захищених засобів зв'язку. Після ударів він поспілкувався з Радою національної безпеки, головою і командувачем CENTCOM, щоб провести первинну оцінку наслідків ударів», – розповів чиновник.
Представник оборонного відомства повідомив, що з вівторка по вечір четверга Остін двічі розмовляв з президентом Джо Байденом і «проводив кілька щоденних телефонних розмов» з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном, командувачем Центрального командування США генералом Еріком Куріллою і Радою національної безпеки, «щоб обговорити варіанти реагування і виконання після дозволу президента».
Протягом останніх 72 годин Остін «активно брав участь у нагляді та керуванні сьогоднішніми ударами».
Нагадаємо, уночі 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах. Було атаковано понад 10 об'єктів у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».
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