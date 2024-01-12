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Британія збільшує розмір військової допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія збільшує розмір військової допомоги Україні
Прем'єр Британії зазначив, що збільшення військової допомоги свідчить про рішучість Британії підтримати Україну
фото з відкритих джерел

За словами британського прем'єра, допомога, яку вже надав Лондон, розрахована до початку цього року

Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

«Ми є одним із найзначніших прихильників України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про збільшення допомоги, яку ми надаємо», – заявив він.

За словами британського прем'єра, допомога, яку вже надав Лондон, розрахована до початку цього року.

«Тому ми діємо завчасно до закінчення терміну її дії, надавши нові зобов'язання в розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів – більше, ніж ми надавали в попередні роки», – заявив Сунак.

Прем’єр зазначив, що збільшення військової допомоги свідчить про серйозність ситуації та рішучість Британії підтримати Україну.

«І саме тому я перебуваю тут із першим закордонним візитом цього року, першим іноземним лідером, який відвідав Україну цього року», – наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва.

Згодом президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

Під час зустрічі президент України та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

До слова, востаннє Сунак відвідував Київ в листопаді 2022 року

Теги: Велика Британія Ріші Сунак фінансування

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