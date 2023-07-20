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Британія перевиконала план надання допомоги для ЗСУ – міністр оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія перевиконала план надання допомоги для ЗСУ – міністр оборони
Воллес: «Ми поставили в 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку»
фото з відкритих джерел

Як каже Воллес, Велика Британія «надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги»

Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

Очільник британського відомства зазначив, що Велика Британія «надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги», оскільки Збройні сили України захищають свою територію і прагнуть вигнати російських загарбників.

«Хоча в деяких областях ми поставили менше, ніж очікувалося... ми перевиконали плани в таких критично важливих галузях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою. Наприклад, ми поставили в 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку», – підкреслив міністр.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почали надавати Києву військову допомогу.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати українським захисникам сучасні західні танки, а також далекобійні ракети.

Нагадаємо, Воллес заявив, що Україна може виграти війну, оскільки Росія крихка. Своєю чергою, НАТО діє як стримуючий фактор для РФ.

До слова, під час очікуваних кадрових перебудов у Великій Британії, Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ, вважається потенційним претендентом на посаду міністра оборони, яку зараз займає Бен Воллес і який збирається піти у відставку.

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Теги: Велика Британія допомога ЗСУ озброєння боєприпаси війна

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