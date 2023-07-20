Британія перевиконала план надання допомоги для ЗСУ – міністр оборони

Воллес: «Ми поставили в 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку»

Як каже Воллес, Велика Британія «надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги»

Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

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Очільник британського відомства зазначив, що Велика Британія «надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги», оскільки Збройні сили України захищають свою територію і прагнуть вигнати російських загарбників.

«Хоча в деяких областях ми поставили менше, ніж очікувалося... ми перевиконали плани в таких критично важливих галузях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою. Наприклад, ми поставили в 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку», – підкреслив міністр.

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Зазначимо, після повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почали надавати Києву військову допомогу.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати українським захисникам сучасні західні танки, а також далекобійні ракети.

Нагадаємо, Воллес заявив, що Україна може виграти війну, оскільки Росія крихка. Своєю чергою, НАТО діє як стримуючий фактор для РФ.

До слова, під час очікуваних кадрових перебудов у Великій Британії, Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ, вважається потенційним претендентом на посаду міністра оборони, яку зараз займає Бен Воллес і який збирається піти у відставку.