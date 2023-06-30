Як окупанти вбивають один одного: дані Генштабу

Рашисти крадуть меблі з пологового будинку

У Сергіївці Херсонської області з 15 червня по теперішній час у одному з підрозділів 5-ї армії східного воєнного округу на мінах, які були встановлені попередньою ротацією, підірвалося до 10 військовослужбовців Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5-ї армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлені попередньою ротацією», – йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, росіяни продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання меддопомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

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«У населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь», – додають в Генштабі.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.