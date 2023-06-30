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Як окупанти вбивають один одного: дані Генштабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як окупанти вбивають один одного: дані Генштабу
10 росіян підірвалися на мінах, встановлених попередньою ротацією
фото ілюстративне

Рашисти крадуть меблі з пологового будинку 

У Сергіївці Херсонської області з 15 червня по теперішній час у одному з підрозділів 5-ї армії східного воєнного округу на мінах, які були встановлені попередньою ротацією, підірвалося до 10 військовослужбовців Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5-ї армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлені попередньою ротацією», – йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, росіяни продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання меддопомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

«У населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь», – додають в Генштабі.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: росія окупанти війна

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