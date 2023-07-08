Головна Світ Політика
search button user button menu button

У світі ліквідовано всю хімічну зброю? Зроблено офіційну заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У світі ліквідовано всю хімічну зброю? Зроблено офіційну заяву
Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 29 квітня 1997 року
фото з відкритих джерел

Попри заяву Організації із заборони хімічної зброї, Росія активно застосовує хімічну зброю проти українських військових

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що останні запаси, оголошені усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї, була знищена.

«ОЗХО підтверджує, що остання хімічна зброя із запасів, заявлених усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХВ), була визнана знищеною», – йдеться у заяві організації, опублікованій 7 липня.

Останній хімічний боєприпас із заявлених запасів у США «був незворотно знищений відповідно до КХО у п'ятницю, 7 липня 2023 року, на дослідному заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у Кентуккі», йдеться у заяві ОЗХО.

«Я вітаю всіх держав-учасниць, і в цьому випадку США з цим великим досягненням міжнародного співтовариства, – заявив гендиректор ОЗХО Фернандо Аріас Гонсалес. – Це важливий крок на шляху до досягнення мети повної ліквідації всієї хімічної зброї».

Про те, що США знищили останні оголошені запаси хімічної зброї, заявив у п'ятницю президент Джо Байден. «Сьогодні я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати благополучно знищили останній боєприпас із цього арсеналу, що наближає нас на один крок до світу, вільного від жахів хімічної зброї», – йдеться у заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 29 квітня 1997 року. Вашингтон та інші сторони, що її підписали, були зобов'язані знищити свої запаси хімічної зброї до 30 вересня 2023 року. Росія стверджувала, що повністю знищила всі запаси своєї хімзброї 27 вересня 2017 року.

При цьоу є інформація, що російські загарбники активно застосовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський 4 липня 2023 року.

Теги: хімічна зброя США росія війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

У світі ліквідовано всю хімічну зброю? Зроблено офіційну заяву
У світі ліквідовано всю хімічну зброю? Зроблено офіційну заяву
Росія знову вимагає зібрати Радбез ООН: що хочуть окупанти
Росія знову вимагає зібрати Радбез ООН: що хочуть окупанти
ЗМІ знайшли у Росії таємний завод із виготовлення іранських дронів
ЗМІ знайшли у Росії таємний завод із виготовлення іранських дронів
Залишилося шість місяців? Адвокат Саакашвілі попередив про ймовірність смерті клієнта
Залишилося шість місяців? Адвокат Саакашвілі попередив про ймовірність смерті клієнта
Напередодні саміту у Вільнюсі Байден висловив позицію щодо вступу України в НАТО
Напередодні саміту у Вільнюсі Байден висловив позицію щодо вступу України в НАТО
Байден порадив Сі Цзіньпіну, як поводитися з Путіним
Байден порадив Сі Цзіньпіну, як поводитися з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
61K
Кремль наляканий: Зеленський приїхав до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
33K
Кияни перелякалися сповіщення від КМВА
24K
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
16K
Через негоду в Івано-Франківську обвалився міст (фото та відео)
13K
Адвокат Саакашвілі пояснив, чому його клієнт дуже схуд

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту