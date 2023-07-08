У світі ліквідовано всю хімічну зброю? Зроблено офіційну заяву

Попри заяву Організації із заборони хімічної зброї, Росія активно застосовує хімічну зброю проти українських військових

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що останні запаси, оголошені усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї, була знищена.

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«ОЗХО підтверджує, що остання хімічна зброя із запасів, заявлених усіма державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХВ), була визнана знищеною», – йдеться у заяві організації, опублікованій 7 липня.

Останній хімічний боєприпас із заявлених запасів у США «був незворотно знищений відповідно до КХО у п'ятницю, 7 липня 2023 року, на дослідному заводі зі знищення хімічних речовин Blue Grass у Кентуккі», йдеться у заяві ОЗХО.

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«Я вітаю всіх держав-учасниць, і в цьому випадку США з цим великим досягненням міжнародного співтовариства, – заявив гендиректор ОЗХО Фернандо Аріас Гонсалес. – Це важливий крок на шляху до досягнення мети повної ліквідації всієї хімічної зброї».

Про те, що США знищили останні оголошені запаси хімічної зброї, заявив у п'ятницю президент Джо Байден. «Сьогодні я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати благополучно знищили останній боєприпас із цього арсеналу, що наближає нас на один крок до світу, вільного від жахів хімічної зброї», – йдеться у заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 29 квітня 1997 року. Вашингтон та інші сторони, що її підписали, були зобов'язані знищити свої запаси хімічної зброї до 30 вересня 2023 року. Росія стверджувала, що повністю знищила всі запаси своєї хімзброї 27 вересня 2017 року.

При цьоу є інформація, що російські загарбники активно застосовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський 4 липня 2023 року.