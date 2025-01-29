Британія призначила торгового представника в Україні

Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу

Собел: Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом

Велика Британія у середу призначила на посаду Посланця з питань торгівлі з Україною парламентаря Алекса Собела. Про це повідомило посольство Британії.

«Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України», – сказав Собел.

Дипвідомство поінформувало, що Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Британії як найкращого місця для інвестицій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

Також зазначалося, що у Києві прем'єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Це перша поїздка прем'єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду.

До слова, Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих українських захисників та захисниць.