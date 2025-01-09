Зеленський прибув у Німеччину для участі в «Рамштайні»

Президент виголошує промову під час «Рамштайну»

Президент долучився до засідання Контактної групи з питань оборони України

Президент Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув до Німеччини. Тут він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Очільник України також проведе низку двосторонніх зустрічей.

🇺🇦Президент Зеленський прибув на базу "Рамштайн" у Німеччині



У глави держави на полях Рамштайну заплановані переговори на рівні міністрів оборони та військових командувачів.



📹Ми - Україна

📹Радіо Свобода pic.twitter.com/9jOqjNqXqk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2025

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що буде присутнім на засіданні контактної групи «Рамштайн».

Як повідомляв міністр оборони України Рустем Умєров, на засіданні планується детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці.

До слова, російські війська просунулись в районі Торецька та під Кураховим, а також на Курщині. Крім того, окупанти, ймовірно, перекидають сили з Курахівського напрямку в район Мирнограда на Покровському напрямку. Триває 1051-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційний удар, скинувши 48 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.