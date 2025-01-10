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Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових компаній

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових компаній
Велика Британія та США вперше запровадили прямі санкції проти «Газпром нафти» та ПАТ «Сургутнефтегаз»
фото з відкритих джерел

В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв

Уряд Великої Британії услід за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній «Газпром нефть» та ПАТ «Сургутнефтегаз». Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

«Велика Британія та США вперше запровадили прямі санкції проти «Газпром нафти» та ПАТ «Сургутнефтегаз», двох російських нафтових гігантів. Ці енергетичні компанії разом виробляють понад 1 млн барелів нафти на день, на суму приблизно 23 млдр доларів на рік за поточними цінами, що перевищує ВВП Ямайки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії допомагають фінансувати війну РФ проти України.

В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

«Доходи від продажу нафти є джерелом життєдіяльності воєнної економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам ставити під загрозу життя українців – так само як і не дозволимо Росії продовжувати наповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці», – сказав міністр закордонних справ Баританії Девід Леммі.

Раніше США оголосили про запровадження санкцій проти компаній «Газпром нефть» та «Сургутнефтегаз», а також проти танкерів нафтового тіньового флоту РФ, та проти низки чиновників з енергосектору і керівників нафтових компаній.

Як повідомлялося, Євросоюз побоюється скасування антиросійських санкцій за адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. За словами європейських чиновників, політик скасовуватиме численні укази Джо Байдена, частина з них пов'язана з санкціями проти країни-агресорки.

До слова, китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США.

Теги: міністр Газпром санкції Велика Британія нефть росія

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