«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї

Трамп заявив, що він ще за першої каденції «порозумівся» з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп вважає північнокорейського лідера Кім Чен Ина «розумним хлопцем» і готовий контактувати з КНДР. Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

За словами Трампа, коли він уперше став президентом, то його попередник Барак Обама називав Північну Корею найбільшою загрозою. Республіканець вважає, що він «розвʼязав цю проблему» і вони «порозумілися» з лідером КНДР.

«Він не релігійний фанатик. Він виявляється розумним хлопцем. Кім Чен Ин – розумний хлопець», – заявив президент США.

На питання журналістки, чи звʼязався б Трамп із Кім Чен Ином знову, той відповів ствердно.

До слова, Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина. На Балу головнокомандувачів новий американський президент мав коротку промову. Під час неї він звернувся до солдатів, дислокованих у Південній Кореї, зі словами «Гей, як справи Кім Чен Ин?», що викликало сміх в аудиторії.

Нагадаємо, участь північнокорейських військ у війні проти України дозволяє Північній Кореї здобути важливий бойовий досвід, що підвищує її готовність до військових дій проти сусідніх країн. Про це заявила заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши, повідомляє Reuters.

За словами Ши, понад 12 тис. північнокорейських військових зараз перебувають у Росії, де вони активно залучені до бойових дій у Курській області. Цей факт підтверджує тісну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

Як повідомлялося, Росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології. В обмін на це Москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України.