Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї
«Він не релігійний фанатик. Він виявляється розумним хлопцем. Кім Чен Ин – розумний хлопець», – заявив президент США
фото: Reuters

Трамп заявив, що він ще за першої каденції «порозумівся» з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп вважає північнокорейського лідера Кім Чен Ина «розумним хлопцем» і готовий контактувати з КНДР. Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

За словами Трампа, коли він уперше став президентом, то його попередник Барак Обама називав Північну Корею найбільшою загрозою. Республіканець вважає, що він «розвʼязав цю проблему» і вони «порозумілися» з лідером КНДР. 

«Він не релігійний фанатик. Він виявляється розумним хлопцем. Кім Чен Ин – розумний хлопець», – заявив президент США. 

На питання журналістки, чи звʼязався б Трамп із Кім Чен Ином знову, той відповів ствердно.

До слова, Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина. На Балу головнокомандувачів новий американський президент мав коротку промову. Під час неї він звернувся до солдатів, дислокованих у Південній Кореї, зі словами «Гей, як справи Кім Чен Ин?», що викликало сміх в аудиторії.

Нагадаємо, участь північнокорейських військ у війні проти України дозволяє Північній Кореї здобути важливий бойовий досвід, що підвищує її готовність до військових дій проти сусідніх країн. Про це заявила заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши, повідомляє Reuters.

За словами Ши, понад 12 тис. північнокорейських військових зараз перебувають у Росії, де вони активно залучені до бойових дій у Курській області. Цей факт підтверджує тісну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

Як повідомлялося, Росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології. В обмін на це Москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України.

Читайте також:

Теги: Барак Обама Дональд Трамп президент Кім Чен Ин Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетна атака по Запоріжжю, загинула людина, 24 поранені: на місцях обстрілів працюють поліцейські
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Меланія Трамп обрала підкреслено стриманий образ у глибокому темно-синьому, майже чорному, кольорі
Перший інавгураційний образ Меланії Трамп вразив своєю строгістю (фото)
20 сiчня, 18:45
Байден продовжує підписувати дкументи у останні дні свого президенства
Байден готує неприємний сюрприз до інавгурації Трампа – Washington Post
17 сiчня, 11:27
Зеленський наголосив, що важливу роль у можливому розміщенні миротворців можуть відіграти США
Зеленський розповів, з якими країнами тривають переговори про розміщення миротворців
16 сiчня, 17:34
Стармер та Зеленський вшанували пам’ять полеглих українських бійців
Зеленський із прем’єр-міністром Британії вшанували пам’ять полеглих захисників (відео)
16 сiчня, 13:18
Зеленський запропонував допомогу Придністров’ю
Зеленський запропонував допомогу Придністров’ю
12 сiчня, 22:20
Вучич сказав, що азербайджанська сторона зіслалася на «форс-мажорні обставини» і проблеми
Азербайджан зупинив постачання газу до Сербії через форс-мажорні обставини
12 сiчня, 00:21
Труна з тілом Джиммі Картера, який помер 29 грудня у віці 100 років, знаходиться в Капітолію
У США чоловік намагався проникнути до Капітолія з мачете та трьома ножами
9 сiчня, 02:50
Президент України підтвердив смерть полонених північнокорейських солдатів
Корейців на Курщині добивають свої ж, аби вони не потрапили в полон – Зеленський
27 грудня, 2024, 21:23

Політика

Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти РФ: причина
Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти РФ: причина
«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї
«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї
Москва уклінно просить Трампа змилуватися над своїм новом послом
Москва уклінно просить Трампа змилуватися над своїм новом послом
Європа прагне участі військ США у миротворчій місії в Україні – Bloomberg
Європа прагне участі військ США у миротворчій місії в Україні – Bloomberg
Сенат США затвердив нового директора ЦРУ. Що про нього відомо
Сенат США затвердив нового директора ЦРУ. Що про нього відомо
Трамп зможе балотуватися втретє? Республіканці пропонують поправку до Конституції
Трамп зможе балотуватися втретє? Республіканці пропонують поправку до Конституції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
39K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
32K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
14K
Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua