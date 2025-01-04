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Американський інтерв'юер Фрідман і Зеленський записали подкаст на понад три години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Американський інтерв'юер Фрідман і Зеленський записали подкаст на понад три години
Лекс Фрідман (справа) і Володимир Зеленський
фото: Lex Fridman/X

Подкаст з'явиться в мережі в понеділок

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман подкаст із президентом Володимиром Зеленським тривалістю три з половиною години. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X 4 січня.

«Я мав чудову розмову з Володимиром Зеленським. Епізод подкасту вийде в понеділок. Три з половиною години», – написав він.

24 грудня стало відомо, що Фрідман планує провести інтервʼю із Зеленським російською мовою, оскільки ще не володіє українською. Подкастер пояснював, що російською вільно володіють як він, так і президент Зеленський, а також багато українців. Водночас він зазначив, що активно вивчає українську мову, а його батьки народилися в Україні – у Києві та Харкові.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що американський інтерв'юер Лекс Фрідман запише подкаст із президентом Володимиром Зеленським.

«Я б із задоволенням зробив тригодинний подкаст із президентом Зеленським. Я приїду до Києва заради цього. Зробімо це», – написав тоді Фрідман у соцмережі X.

Американський інтерв'юер Фрідман і Зеленський записали подкаст на понад три години фото 1
скріншот

Зеленський погодився на цю пропозицію та написав: «Домовились. До зустрічі в Україні».

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

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Теги: США інтерв'ю Володимир Зеленський

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