Джонсон назвав Путіна міцним слівцем та нагадав, що Російської імперії більше не існує

Те, що робить Путін, архаїчне та варварське, каже Джонсон

На думку Джонсона, проблема з Україною полягає в тому, що підхід до неї був «хронічно двозначним»

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна «йо***им ідіотом» через його імперіалістичні погляди. Про це він сказав в інтервʼю виданню Delfi.

В одній зі своїх книжок Джонсон написав, що якби його обрали прем'єр-міністром Великої Британії раніше, то він міг би запобігти повномасштабній війні проти України. Журналіст попросив експремʼєра пояснити ці слова.

Тоді політик відповів, що закликав би Україну стати членом НАТО. На його думку, проблема з Україною полягає в тому, що підхід до неї був «хронічно двозначним».

«Що це таке? Україна – частина Заходу чи російської сфери впливу? І я думаю, найважливіше, що нам потрібно донести до Путіна, – це те, що Росія більше не є імперією і все скінчено», – заявив Джонсон.

Тоді він пригадав імперіалістичне минуле Великої Британії й додав, що нині від імперії «практично нічого не лишилося». Джонсон переконаний, що не потрібно контролювати інші країни.

«Те, що робить Путін, архаїчне та варварське, і він має зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Скінчено! Більше немає імперії, Володимире, ти йо***ий ідіот! Вибачте за вираз. Але так воно й є», – наголосив британський політик.

Раніше Борис Джонсон заявив, що Британія несе моральну відповідальність за Україну.

Нагадаємо, уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Ракети були надіслані Києву до нещодавнього рішення Сполучених Штатів Америки та Британії дозволити Україні запускати далекобійні ракети по цілях у Росії.

До слова, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.