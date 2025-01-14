Китайський скульптор зобразив Трампа у вигляді Будди

Фігури Трампа, схожі на Будду скульптора Хуна Цзіньші, стали популярними у 2021 році, а після виборів у США знову користуються попитом

Скульптор Хун Цзіньші увічнив 78-річного обраного президента США Дональда Трампа у вигляді фігури Будди. Білі керамічні статуї, що зображають республіканця, що сидить схрестивши ноги в довгому халаті і з напівзаплющеними очима, завоювали популярність незадовго до початку його другого президентського терміну Про це пише South China Morning Post.

Дональд Трамп зазвичай не відомий своїм спокоєм або стриманістю, але в майстерні ремісника в сільській місцевості Китаю обраний президент США сидить у божественному спогляданні. Схрестивши ноги з напівзаплющеними очима, у позі, що нагадує Будду, ця «порцелянова версія» зачаровує», – вважають журналісти.

Після президентських виборів у США у листопаді будди Трампа мають великий попит, розповів скульптор, який спочатку робив такі статуї заради жарту.

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За його словами, смішно жартувати над шановними та відомими людьми. Трамп добре виглядає у позі медитації, хоча, судячи з його темпераменту, це «дві протилежностіі». Крім того, за словами Хунa Цзіньші новообраний президент не такий «нудний», як інші політики. За нього щодня з'являються цікаві новини.

Фігурки Трампа у стилі Дзен Хонг продає за ціною від $140 до $2 700 залежно від їхнього розміру.

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