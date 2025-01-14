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Китайський скульптор зобразив Трампа у вигляді Будди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Фігури Трампа користуються попитом у клієнтів
фото: scmp.com

Фігури Трампа, схожі на Будду скульптора Хуна Цзіньші, стали популярними у 2021 році, а після виборів у США знову користуються попитом

Скульптор Хун Цзіньші увічнив 78-річного обраного президента США Дональда Трампа у вигляді фігури Будди. Білі керамічні статуї, що зображають республіканця, що сидить схрестивши ноги в довгому халаті і з напівзаплющеними очима, завоювали популярність незадовго до початку його другого президентського терміну Про це пише South China Morning Post.

Дональд Трамп зазвичай не відомий своїм спокоєм або стриманістю, але в майстерні ремісника в сільській місцевості Китаю обраний президент США сидить у божественному спогляданні. Схрестивши ноги з напівзаплющеними очима, у позі, що нагадує Будду, ця «порцелянова версія» зачаровує», – вважають журналісти. 

Після президентських виборів у США у листопаді будди Трампа мають великий попит, розповів скульптор, який спочатку робив такі статуї заради жарту.

2 фото
На весь екран

За його словами, смішно жартувати над шановними та відомими людьми. Трамп добре виглядає у позі медитації, хоча, судячи з його темпераменту, це «дві протилежностіі». Крім того, за словами Хунa Цзіньші новообраний президент не такий «нудний», як інші політики. За нього щодня з'являються цікаві новини.

Фігурки Трампа у стилі Дзен Хонг продає за ціною від $140 до $2 700 залежно від їхнього розміру.

Нагадаємо, картина художниці з Донеччини з'явиться на купюрі 50 євро. Маріупольська художниця Ірина Федоренко створила серію «Діти війни». Одна з робіт буде нанесена на регіональну купюру  в Німеччині.

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Теги: США Китай Дональд Трамп мистецтво президент

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