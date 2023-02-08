Зеленський сьогодні зустрінеться з королем Карлом ІІІ

Очільник України зустрінеться з Чарльзом ІІІ у королівській резиденції у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з новим королем Великої Британії Чарльзом ІІІ під час свого закордонного візиту. Про це повідомляє The Guardian

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«Король сьогодні проведе аудієнцію з президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спочатку президент зустрінеться з прем'єром Британії Ріші Сунаком, а потім виступить у парламенті. Вже після цього президент зустрінеться з Чарльзом ІІІ у королівській резиденції у Лондоні.

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Нагадаємо, що літак із Зеленським вже приземлився в аеропорту Лондона. Його зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

А прем’єр-міністр країни Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України.

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Нагадаємо, що в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі. За даними деяких ЗМІ, Зеленський погодився.

Після цього, серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня.

До слова, першими далекобійні ракети Україні передали США.