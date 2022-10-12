Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила, чи має РФ потенціал здійснити ще масовані атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, чи має РФ потенціал здійснити ще масовані атаки
Росія запустила по Україні 86 апаратів Shahed-136, 60% було знищено в повітрі
фото з відкритих джерел

Незважаючи на заявлену дальність польоту 2500 км, Shahed-136 несе лише невелику вибухівку

Росія використала більшу частину свого потенціалу для завдання ударів авіацією по території України, тож постійних атак, які були 10 жовтня, не слід очікувати. А Іранські безпілотники не здатні завдати значної шкоди. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія розгорнула безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва як мінімум із серпня 2022 року, включаючи Shahed-136. Росія використовувала Shahed під час великої хвилі ударів, завданих нею 10 жовтня 2022 року. Український Генеральний штаб повідомляв, що Росія запустила 86 апаратів Shahed-136 і повідомив, що 60% було знищено в повітрі.

Ці безпілотні літальні апарати повільні і літають на малих висотах, що полегшує виявлення одиночних літальних апаратів за допомогою звичайних засобів ППО. За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що Росія досягла певного успіху, атакувавши одночасно кількома БПЛА.

Незважаючи на заявлену дальність польоту 2500 км, Shahed-136 несе лише невелику вибухівку. «Навряд чи він задовільно виконуватиме функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула його використовувати», – зазначають у Міноборони Британії.

«Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще мають обмежений вплив над територією України, відсутність надійного, стійкого та точного ударного потенціалу оперативного рівня, ймовірно, є одним із найзначніших прогалин у можливостях Росії в Україні», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Теги: британська розвідка обстріл безпілотник Міноборони розвідка росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці продовжують розмінування деокупованих територій Харківщини
Ребуси від росіян: в ДСНС розповіли, чому так повільно розміновують Харківщину
Вчора, 19:29
Британська розвідка повідомила, чи змінить хід війни новий командувач армією РФ
Британська розвідка повідомила, чи змінить хід війни новий командувач армією РФ
Вчора, 08:45
Білорусь постачає озброєння до РФ
Росія вилучає боєприпаси з білоруських складів, – ISW
Сьогодні, 06:15

Політика

Підрив Кримського мосту: ФСБ звинуватило Буданова
Підрив Кримського мосту: ФСБ звинуватило Буданова
Британська розвідка повідомила, чи має РФ потенціал здійснити ще масовані атаки
Британська розвідка повідомила, чи має РФ потенціал здійснити ще масовані атаки
Жінка, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, може сісти в тюрму
Жінка, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, може сісти в тюрму
Франція посилить військову присутність у Східній Європі
Франція посилить військову присутність у Східній Європі
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
Глава МАГАТЕ зустрівся з Путіним
Глава МАГАТЕ зустрівся з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
82K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
62K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
56K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
49K
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
34K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту