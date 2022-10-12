Британська розвідка повідомила, чи має РФ потенціал здійснити ще масовані атаки

Незважаючи на заявлену дальність польоту 2500 км, Shahed-136 несе лише невелику вибухівку

Росія використала більшу частину свого потенціалу для завдання ударів авіацією по території України, тож постійних атак, які були 10 жовтня, не слід очікувати. А Іранські безпілотники не здатні завдати значної шкоди. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія розгорнула безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва як мінімум із серпня 2022 року, включаючи Shahed-136. Росія використовувала Shahed під час великої хвилі ударів, завданих нею 10 жовтня 2022 року. Український Генеральний штаб повідомляв, що Росія запустила 86 апаратів Shahed-136 і повідомив, що 60% було знищено в повітрі.

Ці безпілотні літальні апарати повільні і літають на малих висотах, що полегшує виявлення одиночних літальних апаратів за допомогою звичайних засобів ППО. За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що Росія досягла певного успіху, атакувавши одночасно кількома БПЛА.

Незважаючи на заявлену дальність польоту 2500 км, Shahed-136 несе лише невелику вибухівку. «Навряд чи він задовільно виконуватиме функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула його використовувати», – зазначають у Міноборони Британії.

«Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще мають обмежений вплив над територією України, відсутність надійного, стійкого та точного ударного потенціалу оперативного рівня, ймовірно, є одним із найзначніших прогалин у можливостях Росії в Україні», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.