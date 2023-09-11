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РФ атакувала ракетами цивільне судно у Чорному морі – розсекречені дані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ атакувала ракетами цивільне судно у Чорному морі – розсекречені дані
Велика Британія в понеділок звинуватила Росію в нападі на цивільне вантажне судно
фото ілюстративне

Йдеться про вантажний корабель, що вийшов у море з Одеси під прапором Ліберії

Росія 24 серпня атакувала калібрами вантажне судно у Чорному морі. Атаку відбила українська ППО, однак ця інформація не підтверджена. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Як зазначається, Велика Британія в понеділок звинуватила Росію в нападі на цивільне вантажне судно в порту в Чорному морі 24 серпня під час раніше непідтвердженої ракетної атаки, яка була успішно зірвана українською обороною.

«Завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що Росія атакувала цивільне вантажне судно кількома ракетами 24 серпня», – заявив Сунак.

Йдеться про вантажний корабель, що вийшов у море з Одеси під прапором Ліберії. Як зазначається, ракети були націлені на вантажне судно під ліберійським прапором, пришвартоване в порту, і були успішно збиті, йдеться в заяві міністерства закордонних справ Великої Британії. Ракети включали дві ракети «Калібр», випущені з ракетоносця Чорноморського флоту.

Раніше повідомлялося, що після зупинки зернової угоди із порту Одеси вийшло друге судно.

Теги: росія корабель Велика Британія Порту Ріші Сунак

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