У Києві вандали зіпсували стенди фотовиставки про журналістів на війні

Світлини журналістів пошкоджено написами з образами та тезами російської пропаганди

У Києві проти фотовиставки The War Is Not Over Yet («Війна ще не закінчилася») невідомі вчинили акт вандалізму з поширенням тез російської пропаганди, запереченням агресії Росії проти України та зневажливого ставлення до українських журналістів. Про це розповідає Інститут масової інформації.

«На стендах виставки зібрано історії та світлини журналістів, операторів, фотографів, фіксерів, які загинули, були поранені або опинилися в полоні з 24 лютого 2022 року. Виставка охоплює як історії журналістів, які постраждали під час виконання професійних обов'язків, так і журналістів, які загинули як військовослужбовці, захищаючи нашу країну в лавах ЗСУ», – повідомляє ІМІ.

Світлини журналістів було пошкоджено написами з образами та запереченням збройної агресії Росії проти України.

У зв’язку з цим Інститут масової інформації звернувся до правоохоронних органів – Головного управління СБУ в Києві та Київській області та Київської міської прокуратури – щодо розслідування кримінального правопорушення.

фото: ІМІ

Зазначимо, виставка була відкрита 16 вересня 2023 року, в день пам’яті Георгія Гонгадзе і всіх убитих українських журналістів, в Іллінському сквері м. Києва (Подільський район). Вона мала тривати до 8 жовтня, проте 2 жовтня партнери помітили образливі написи й демонтували стенди.

Нагадаємо, у суботу, 16 вересня, в Іллінському сквері в Києві відбулась акція пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх вбитих українських журналістів, приурочена до 23-х роковин вбивства українського журналіста.