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Чехія забрала у російських дипломатів квартири та земельні ділянки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чехія забрала у російських дипломатів квартири та земельні ділянки
Один із корпусів середньої школи при посольстві Російської Федерації в Чехії
фото з відкритих джерел

Замість безкоштовного використання можна буде домовитися про використання на основі договорів оренди

Уряд Чехії скасував рішення, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на території країни. Про це повідомив міністр з європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

«Ми скасували урядові рішення, прийняті під зброєю російських танків після окупації нашої країни, які донині дозволяли Росії безплатно користуватися великими масивами землі на нашій території», – йдеться у заяві.

Міністр додав, що несанкціоновані прибутки від використання цих земель не повинні використовуватися для підтримки нинішньої окупації України.

Зазначається, що російську сторону у 2020 році повідомили про несанкціоноване безкоштовне використання квартир та земель, проте жодної відповіді отримано не було.

Видання České noviny повідомляє, що справа стосується празьких квартир поруч із посольством РФ, а також будівель у Брно, Карлових Варах або місць відпочинку у Влканчицях та Єванах.

«Сьогоднішнє скасування постанови торкнеться 59 земельних ділянок. Росія має виконати відповідні податкові зобов'язання щодо зазначених об’єктів», – йдеться у матеріалі.

Замість безкоштовного використання можна буде домовитися про використання на основі договорів оренди.

Раніше повідомлялося, що Чехи зібрали $2,3 млн на купівлю «подарунка для Путіна».

Теги: Чехія посольство росія

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