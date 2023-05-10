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Чехія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси «Куб»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чехія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси «Куб»
На озброєнні чеської армії ЗРК «Куб» замінять ракетні комплекси Spyder виробництва Ізраїлю
фото ілюстративне

ЗСУ вже отримали від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів

Україна отримає від Чехії два зенітно-ракетні комплекси «Куб» і необхідні для цього ракети. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, передає České noviny.

Павел зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК «Кук» із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.

Крім того, Україна вже отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів.

Також Павел додав, що вирішальним чинником для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів. Чехія також може надати боєприпаси не лише із власних ресурсів, а й зі складів третіх країн.

«Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі», – додав він.

Самохідний зенітний ракетний комплекс «Куб» – призначений для захисту Сухопутних військ, в основному – танкових дивізій, від засобів повітряного нападу, що летять на середніх і малих висотах. Радянська система отримала за свій зовнішній вигляд прізвисько «три пальці смерті». На озброєнні чеської армії його замінять ракетні комплекси Spyder виробництва Ізраїлю.

Раніше президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії.

До слова, під час візиту до України Петр Павел зробив подарунок Зеленському.

Теги: Чехія війна ЗСУ Україна

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