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Чехи зібрали $2,3 млн на купівлю «подарунка для Путіна»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чехи зібрали $2,3 млн на купівлю «подарунка для Путіна»
Ракетну установку планують розгорнути в Україні протягом кількох тижнів
фото ілюстративне

За два з половиною місяці внески зробили 19 165 людей і компаній

Чеський народ в рамках ініціативи «Подарунок для путіна» зібрав $2,3 млн пожертв для закупівлі РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї. Про це повідомляють організатори ініціативи.

«Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 людей і компаній. Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів», – йдеться в повідомленні.

Реактивна система залпового вогню RM-70 – це чеська версія радянської системи «Град», але на шасі місцевої компанії Tatra, а також із новою системою заряджання.

Раніше повідомлялося, що Чехія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси «Куб».

Також президент Чехії оцінив шанси контрнаступу України.

До слова, президент Чехії зробив подарунок Зеленському під час візиту до України.

Теги: Чехія Україна війна

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