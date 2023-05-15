Чехи зібрали $2,3 млн на купівлю «подарунка для Путіна»
За два з половиною місяці внески зробили 19 165 людей і компаній
Чеський народ в рамках ініціативи «Подарунок для путіна» зібрав $2,3 млн пожертв для закупівлі РСЗВ RM-70 та 365 ракет до неї. Про це повідомляють організатори ініціативи.
«Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 людей і компаній. Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Чехія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси «Куб».
Також президент Чехії оцінив шанси контрнаступу України.
До слова, президент Чехії зробив подарунок Зеленському під час візиту до України.
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