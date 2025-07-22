Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Дипломати матиме зустрічі з українською владою

У вівторок, 22 липня, до Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Михаеля Бродського.

За словами дипломата, у програмі візиту глави ізраїльського МЗС до столиці України – зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив своєму відомству надати Україні додатковий пакет допомоги. До нього ввійдуть сучасні системи водопостачання для сотень тисяч громадян у районах, де інфраструктуру було зруйновано внаслідок російських обстрілів.

Допомогу буде передано через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю. Зазначається, що кожна із систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Вони будуть встановлені в східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО. Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви посла Михаеля Бродського. Він розповів, що Єрусалим передав системи Patriot, які країна колись отримала від Сполучених Штатів та були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.