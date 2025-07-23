Посилення української ППО. Зеленський зустрівся з главою МЗС Ізраїлю

Під час зустрічі йшлося про економічну та оборонну співпрацю

Президент та глава ізраїльського МЗС обговорили можливості для спільного виробництва зброї

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, який вчора, 22 липня, приїхав до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Гідеон Саар відзначив стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії та наголосив на тому, що Ізраїль зацікавлений у зміцненні відносин з Україною. «Ми знаємо, що Україна переживає складні часи впродовж цієї війни. Ми друзі. Ми приїхали, щоб зміцнити відносини в усіх напрямах. Сподіваюся, ми зробимо ці відносини міцнішими. І це також важливо для нас», – сказав він.

Під час зустрічі йшлося про економічну та оборонну співпрацю. Зокрема, обговорили посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї. Крім того, політики приділили окрему увагу санкціям проти Росії та важливості збільшення тиску на РФ.

Володимир Зеленський і Гідеон Саар також обговорили гуманітарну підтримку. Ізраїль надасть Україні допомогу на $1,2 млн, яка охоплюватиме системи водопостачання для південних регіонів. Президент акцентував на потребі в обладнанні для гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, до Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар доручив своєму відомству надати Україні додатковий пакет допомоги. До нього ввійдуть сучасні системи водопостачання для сотень тисяч громадян у районах, де інфраструктуру було зруйновано внаслідок російських обстрілів.

Допомогу буде передано через Національне агентство з міжнародного співробітництва при МЗС Ізраїлю. Зазначається, що кожна із систем водопостачання зможе забезпечити питною водою десятки тисяч людей. Вони будуть встановлені в східних регіонах України, де населення страждає від гострої нестачі води.

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало заяву посла Михаеля Бродського про передачу Україні систем ППО. Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень після заяви посла Михаеля Бродського. Він розповів, що Єрусалим передав системи Patriot, які країна колись отримала від Сполучених Штатів та були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х.