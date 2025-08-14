Головна Світ Політика
Хусити оголосили про удар по аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
ЦАХАЛ повідомив, що збив ракету, яку було запущено з Ємену

Єменське угрупування хусити, яке підтримує Іран, оголосило про удар по аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. Про це заявив представник угрупування Ях'я Сарі в ефірі телеканалу «Аль-Масіра», передає «Главком».

За його словами, хусити запустили в напрямку Ізраїлю «гіперзвукову ракету Фалястин-2» у ніч на 14 серпня. Вона, нібито, «влучила в ціль».

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розповіла, що під ранок, о 4:08, було зафіксовано запуск ракети з Ємену.

«Нещодавно ВПС Ізраїлю перехопили ракету, яку було запущено з Ємену. Згідно з протоколом, сирени не вмикалися», – розповів ЦАХАЛ.

Сирену ракетної тривоги в Ізраїлі не вмикали, тому що не було загрози для громадян. У соцмережах користувачі повідомляли, що чули вибухи.

Відзначимо, що хусити періодично запускають ракети Ізраїлем. У липні угрупування атакувало Ізраїль у відповідь на операцію ЦАХАЛу «Чорний прапор», у рамках якої винищувачі завдали ударів по стратегічних об’єктах хуситів у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, а також по електростанції Рас-Катіб і судну Galaxy Leader.

Також єменське угрупування пригрозило атакувати судна, які будуть пов’язані з Ізраїлем. За словами речника хуситів Яхьї Сарі оголосило про намір вражати кораблі незалежно від їхнього призначення чи маршруту.

Він заявив, що угрупування бере на себе «релігійну, моральну і гуманітарну відповідальність» перед жителями Гази.

Це сталося після того, як ізраїльські військові оголосили про тимчасове припинення наступу на деякі райони сектора Газа та створення гуманітарних коридорів для доставки допомоги. 

Теги: Ємен Ізраїль ракета

