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«Нові системи ППО на підході». Сирський розповів деталі зустрічі з командувачем НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Нові системи ППО на підході». Сирський розповів деталі зустрічі з командувачем НАТО
Український головком провів зустріч з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі
фото: Facebook/Олександр Сирський

За словами генерала, українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань РФ

Системи протиповітряної оборони, які придбали європейські країни для України у межах плану США та НАТО, вже на підході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський провів зустріч з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генералом військово-повітряних сил США Алексусом Гринкевичем. «Ми також обговорили план США та НАТО щодо отримання нами систем ППО, оплачених Європою, для захисту нашої землі та порятунку життів цивільного населення», – зазначив головком.

Український генерал висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання систем протиповітряної оборони. «Вони вже на підході!» – додав Сирський.

Нагадаємо, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. Кількість держав, котрі братимуть участь в угодах наразі не розголошувалась.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати роблять кроки для швидкого постачання зброї в Україну в межах плану американського президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою. Штати наразі розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів. 

До слова, Spiegel писав, що перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. США очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.

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Теги: Олександр Сирський системи ППО

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