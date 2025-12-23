СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ

Правоохоронці оприлюднили нові деталі з підриву російського підводного човна в Новоросійську

Служба безпеки оприлюднила нові деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ. Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

При підготовці до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований літак-розвідник Іл-38Н (Sea Dragon) на авіабазі Єйськ.

Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить $24 млн.

«У Чорному морі росіяни мали лише одне повітряне судно цього класу, здатне виявити підводний дрон «Sub Sea Baby» під час його руху до цілі. Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації – підрив субмарини класу «Варшавянка», – йдеться в повідомленні.

🔥Служба безпеки України розкрила раніше невідомі деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту Новоросійськ.



При підготовці до удару по підводному човну співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований… pic.twitter.com/h6IR8bQ7Ij — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 23, 2025

Для ураження Іл-38Н Служба безпеки застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.

«Оприлюднені кадри успішної атаки на російський літак наочно демонструють реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об’єктів, який суттєво відрізняється від внутрішніх звітів та публічних заяв міністерства оборони РФ», – додала спецслужба.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу.

До слова, Військово-морські сили ЗСУ розкрили деталі складної операції зі знищення підводного човна РФ у Новоросійську. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, субмарина не відчувала небезпеки, проте завдяки багаторівневому плануванню та ретельній розробці засобу ураження операцію вдалося успішно провести.