Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло
За словами Плетенчука, по закінченню так званого припинення вогню РФ застосувала проти України зброю, яку давно не використовувала
фото з відкритих джерел

19 квітня Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я», яке закінчилося 21 квітня

У Чорному морі перебуває один ракетоносій – підводний човен – споряджений, ймовірно, шістьма ракетами. Одразу після закінчення так званого перемир'я з території окупованого Криму росіяни відновили атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі «Суспільного».

«З того напрямку сюди летіло все, що тільки могло. Сказати, що було тихо, я точно не можу. Побачили навіть «старих» друзів, яких не бачили давно», – каже він.

Плетенчук пообіцяв, що подробиці щодо цього будуть згодом.

«Ворог вів активну діяльність з Криму у повітряному просторі так само», – каже речник ВМС.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» публікує хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.

Раніше Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження припинення вогню, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю Himars.

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою

Читайте також:

Теги: Крим ВМС перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джерела свідчать, що США наполягають на угоді, вигідній Кремлю
Білий дім готовий «розплатитися» за перемир’я Кримом – The Guardian
Вчора, 20:27
Росія порушила перемир’я, вже відбулося понад 20 штурмів – Зеленський
Росія порушила перемир’я, вже відбулося понад 20 штурмів – Зеленський
Вчора, 13:14
Президент розповів про ситуацію на фронті
«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
Вчора, 00:21
Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
Терористичний удар російською балістикою 13 квітня по Сумах, як примус до перимир’я в Чорному морі?
13 квiтня, 20:57
Рютте сказав, що США і НАТО докладають зусиль, щоб покласти край війні в Україні
Рютте звинуватив Росію у затягуванні переговорів
7 квiтня, 08:00
Глава держави наголосив, що не боїться жодного варіанту і формату перемовин з росіянами
Зеленський про мирні переговори: Як розмовляти з балістичними ракетами?
4 квiтня, 21:17
Делегації України та США під час перемовин у Саудівській Аравії
Переговори в Ер-Ріяді. Що це було?
26 березня, 20:11
«Путін грає з Трампом, як йому здається, в безпрограшну гру»
Путін грає у свою гру – Росії все, Україні нічого. Яка роль в цій грі у Трампа?
24 березня, 18:48
З 2015 року Павло Лебедєв переховується від українських органів досудового розслідування
Український ексміністр, що підозрюється у держзраді, створив будівельну імперію в окупованому Криму – розслідування
21 березня, 15:25

Події в Україні

Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло
Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло
Окупанти у Криму влаштовують перевірки школярів
Окупанти у Криму влаштовують перевірки школярів
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2025 року
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди
РФ скористалась перемир'ям для облаштування маршрутів через водні перешкоди
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
48K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
43K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
31K
Як святять паски віряни Московської і Української церков. Відео черг у Рівному
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua