Військово-морські сили про завершення «перемирʼя»: З Криму летіло все, що тільки могло

За словами Плетенчука, по закінченню так званого припинення вогню РФ застосувала проти України зброю, яку давно не використовувала

19 квітня Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я», яке закінчилося 21 квітня

У Чорному морі перебуває один ракетоносій – підводний човен – споряджений, ймовірно, шістьма ракетами. Одразу після закінчення так званого перемир'я з території окупованого Криму росіяни відновили атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в ефірі «Суспільного».

«З того напрямку сюди летіло все, що тільки могло. Сказати, що було тихо, я точно не можу. Побачили навіть «старих» друзів, яких не бачили давно», – каже він.

Плетенчук пообіцяв, що подробиці щодо цього будуть згодом.

«Ворог вів активну діяльність з Криму у повітряному просторі так само», – каже речник ВМС.

Нагадаємо, 19 квітня близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму».

21 квітня «великоднє перемир’я» диктатора Путіна закінчилось. «Главком» публікує хронологію подій, щоб нагадати, як усе відбувалось.

Раніше Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження припинення вогню, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем.

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова різко відреагувала на заклик Держдепу США, звинувативши Україну в тому, що вона порушила перемир’я та використала американську зброю Himars.

До слова, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський порівняв російське оголошення «перемир’я» з виставою.