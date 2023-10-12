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Нетаньягу заявив про формування надзвичайного уряду Ізраїлю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньягу заявив про формування надзвичайного уряду Ізраїлю
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
фото з відкритих джерел

Нетаньягу підкреслив, що основною метою військової операції Ізраїлю в секторі Гази є повне припинення існування ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та керівник опозиції Бенні Ганц оголосили про утворення надзвичайного уряду для боротьби з ХАМАС. Про це повідомляє Times of Israel.  

Нетаньягу зазначив про утворення надзвичайного уряду під час телевізійного звернення до нації. 

«Ми залишили осторонь наші розбіжності, оскільки на кону – доля нашої країни», – сказав Нетаньягу. 

Лідер опозиції Бенні Ганц, який входить до нового складу уряду, підкреслив, що політики мають об'єднатися та забути про свої політичні відмінності для ефективної боротьби проти групування ХАМАС.

Нетаньягу підкреслив, що основною метою військової операції Ізраїлю в секторі Гази є повне припинення існування ХАМАС.

«Всі члени ХАМАС можуть уже зараз вважати себе мертвими», – сказав Нетаньягу.

Відомо, що до нового «вузького кабінету» щодо питань безпеки, окрім Нетаньягу та Ганца, увійшов міністр оборони Йоав Галант. Міністр з питань стратегічного планування Рон Дермер та колишній голова генштабу Гаді Айзенкот отримали статус спостерігачів при кабінеті.

П'ятеро однопартійців Ганца увійшли до складу уряду як міністри без портфелів.

Нагадаємо, один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

До слова, 7 жовтня 2023 року тисячі терористів ХАМАСу проникли з Гази на територію Ізраїлю, вбивши близько 1000 мирних громадян, включаючи жінок, людей похилого віку та дітей.

Також ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні.

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Теги: Ізраїль армія Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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