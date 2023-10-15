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Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький
фото: соціальна мережа Х/Kancelaria Premiera

Матеуш Моравецький: «Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди»

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі після парламентських виборів. Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.

«Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди», – заявив Моравецький.

Важливо відзначити, що з 2015 року влада у Польщі належить консервативній партії «Право і Справедливість», яка становить монобільшість у Сеймі. Прем'єр-міністр та президент Польщі також представляють цю політичну силу. 

Як повідомлялося, результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% зайняла «Громадянська коаліція».

Відповідно до опитування виборців на виході з виборчих дільниць під час парламентських виборів у Польщі, п'ять партій зуміли подолати прохідний бар'єр для участі у Сеймі.

Так, партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Також лідер «Громадянської коаліції» Дональд Туск заявив, що готовий до створення коаліційного уряду з «партнерами».

Раніше ми повідомляли, що права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набувала популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни.

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Теги: влада президент Дональд Туск партії вибори міністр Польща коаліція росія

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