США витратили майже весь залишок коштів, передбачених на допомогу Україні

В США залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України

За словами Кірбі, американські кошти для України вичерпані на 96%

Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Про це йдеться в заяві координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

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«Американські кошти для України вичерпані на 96%», – ідеться в заяві.

Кірбі уточнив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

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Також координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.

Нагадаємо, глави Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки закликали Конгрес виділити $11,8 млрд на фінансування допомоги Україні.

Раніше ми повідомляли, що США будуть виділяти менші пакети військової допомоги Україні через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає представників обох політичних партій у Конгресі обґрунтовувати необхідність подальшого виділення допомоги Україні тим, що та нібито стане запорукою економічного зростання в самих Штатах.