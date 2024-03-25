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Опитування показало, чи підтримують жителі Франції відновлення призову до війська

Катерина Іванова
glavcom.ua
Опитування показало, чи підтримують жителі Франції відновлення призову до війська
Популярність обов’язкової служби залежить від політичних уподобань та віку респондентів
фото з відкритих джерел

Регулярний призов чоловіків до війська у Франції скасували в 1997 році

Громадськість у Франції підтримує відновлення обов'язкової служби в армії. Запровадження регулярного призову до війська схвалюють майже дві третини жителів країни. Про це свідчать результати опитування опублікованого в Le Journal du dimanche.

Згідно з відповідями, відновлення обов'язкової військової служби підтримують 65% чоловіків та 63% жінок. При цьому таку ідею підтримують 58% опитаних французів віком до 35 років, а серед людей старших 65 років ця частка зростає до 70%.

Популярність обов’язкової служби також залежить від політичних уподобань респондентів. Серед прихильників лівих сил призов до армії схвалює кожен другий, тоді як серед правих «за» виступають 82%.

До слова, регулярний призов чоловіків до війська у Франції скасували в 1997 році за президентства Жака Ширака.

Нагадаємо, після стрілянини у концертному залі поблизу Москви Франція вирішила підвищити рівень терористичної загрози в країні до найвищого. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке увечері 24 березня скликав президент Еммануель Макрон.

У Парижі вважають, що на Францією також нависла загроза, тому в країні було оголошено надзвичайну ситуацію.

Стало відомо, що французько-німецький виробник танків KNDS створить філію в Україні. Підрозділ має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу. Пісторіус назвав угоду історичною і зазначив, що вона включає домовленість рівномірно розподілити промислові обсяги між двома країнами. Офіційний документ про початок першого етапу розробки буде підписано в Парижі 26 квітня.

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Теги: соцопитування Франція президент

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