Опитування показало, чи підтримують жителі Франції відновлення призову до війська

Регулярний призов чоловіків до війська у Франції скасували в 1997 році

Громадськість у Франції підтримує відновлення обов'язкової служби в армії. Запровадження регулярного призову до війська схвалюють майже дві третини жителів країни. Про це свідчать результати опитування опублікованого в Le Journal du dimanche.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з відповідями, відновлення обов'язкової військової служби підтримують 65% чоловіків та 63% жінок. При цьому таку ідею підтримують 58% опитаних французів віком до 35 років, а серед людей старших 65 років ця частка зростає до 70%.

Популярність обов’язкової служби також залежить від політичних уподобань респондентів. Серед прихильників лівих сил призов до армії схвалює кожен другий, тоді як серед правих «за» виступають 82%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, регулярний призов чоловіків до війська у Франції скасували в 1997 році за президентства Жака Ширака.

Нагадаємо, після стрілянини у концертному залі поблизу Москви Франція вирішила підвищити рівень терористичної загрози в країні до найвищого. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони, яке увечері 24 березня скликав президент Еммануель Макрон.

У Парижі вважають, що на Францією також нависла загроза, тому в країні було оголошено надзвичайну ситуацію.

Стало відомо, що французько-німецький виробник танків KNDS створить філію в Україні. Підрозділ має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу. Пісторіус назвав угоду історичною і зазначив, що вона включає домовленість рівномірно розподілити промислові обсяги між двома країнами. Офіційний документ про початок першого етапу розробки буде підписано в Парижі 26 квітня.