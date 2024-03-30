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Футболісти збірної Франції влаштували вечірку з алкоголем – довелося втручатися поліції

Христина Жиренко
glavcom.ua
Футболісти збірної Франції влаштували вечірку з алкоголем – довелося втручатися поліції
Гравці збірної Франції стали фігурантами гучного скандалу
фото: SIPA

Близько шостої години ранку правоохоронці приїхали до готелю Sofitel через скарги на галасливу поведінку

Гравці збірної Франції вживали звеселяючий газ та алкоголь після товариського матчу з Чилі, який команда Дідьє Дешама виграла з рахунком 3:2. Про це повідомляє журналіст Ромен Моліна.

Зазначається, що після гри постояльцям готелю, де зупинилася французька команда, довелося викликати поліцію. Близько шостої години ранку правоохоронці приїхали до готелю Sofitel через скарги на галасливу поведінку.

Стверджується, що три футболісти збірної Франції вживали алкогольні напої та закис азоту (звеселяючий газ). Вони поводилися зухвало, агресивно і відмовлялися вимкнути музику.

Продаж закису азоту, як психоактивної речовини, була заборонена у Франції з 1 червня 2021 року. Існують побоювання, що його вживання може призводити до втрат свідомості, задухи та серйозних неврологічних та серцевих розладів.

Теги: Франція алкоголь НОВИНИ ФУТБОЛУ

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