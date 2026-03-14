Демократ уперше за понад 30 років став мером міста Бока-Ратон у Флориді

Іванна Гончар
Енді Томсон – американський політик, юрист та викладач
Суперник Томсона заявив, що може оскаржити результати виборів, звернувши увагу на частину бюлетенів для голосування поштою

У місті Бока-Ратон у штаті Флорида (США) новим мером після перерахунку голосів став демократ Енді Томсон. Його перевага над суперником Майком Лібельсоном склала лише п’ять голосів. Про це повідомляє WPTV, пише «Главком».

За офіційними результатами виборчої комісії округу Палм-Біч, Томсон отримав 7572 голоси, тоді як Лібельсон – 7567. Через надзвичайно малий розрив закон штату вимагав автоматичного перерахунку голосів. Після машинного підрахунку перевага скоротилася до одного голосу, тому провели ручну перевірку бюлетенів. У результаті розрив збільшився до п’яти голосів.

Суперник Томсона заявив, що може оскаржити результати виборів, звернувши увагу на частину бюлетенів для голосування поштою, які були враховані пізніше під час підрахунку.

Перемогу Томсона привітали представники Демократичної партії. Голова Демократичної партії Флориди Ніккі Фрід заявила: «Перемога з перевагою лише у п’ять голосів доводить, що робота з кожним виборцем має вирішальне значення».

Голова Національного комітету Демократичної партії Кен Мартін також назвав результат важливим політичним сигналом. «Коли ви організовуєтесь скрізь, ви можете перемогти будь-де – навіть у Флориді», – сказав він.

Перемога Томсона стала історичною: це перший випадок за понад 30 років, коли кандидат, пов’язаний із Демократичною партією, виграв вибори мера Бока-Ратон.

Що відомо про Енді Томсона

Енді Томсон – американський політик, юрист та викладач. Він уперше був обраний до міської ради Бока-Ратон на позачергових виборах у 2018 році. У 2020 році його переобрали без суперників, а у 2024 році він знову отримав мандат депутата.

Томсон є випускником Технологічного інституту Джорджії, де здобув ступінь бакалавра з електротехніки. Пізніше він отримав юридичний диплом у Школі права Університету Маямі.

Працював юристом у фірмі Baritz & Colman LLP у Бока-Ратон, де займається бізнес-спорами. Також Томсон є ад’юнкт-професором Florida Atlantic University і викладає курси з місцевого та державного управління.

У 2021 році він започаткував громадську ініціативу RunTheCity. У межах цього проєкту Томсон разом із дітьми пробіг усі вулиці міста збираючи сміття та фіксуючи проблеми безпеки на дорогах.

Енді Томсон одружений із Джоанною Томсон. Подружжя познайомилося під час навчання в Університеті Маямі та виховує п’ятьох дітей. Він також активно бере участь у громадському житті та допомагає організовувати благодійні ініціативи у Бока-Ратон.

Нещодавно кандидат від Демократичної партії здобув перемогу на позачергових виборах до Сенату штату Техас, уперше за десятиліття відібравши мандат у республіканців у традиційно консервативному окрузі. 

До слова, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Демократична партія ініціює імпічмент президента Дональда Трампа у разі, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом після проміжних виборів 2026 року. 

