Уперше за десятиліття демократ виграв вибори до Сенату штату Техас

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Уперше за десятиліття демократ виграв вибори до Сенату штату Техас
Перемогу здобув Тейлор Ремет – профспілковий діяч і ветеран ВПС США
фото: The New York Times

Демократ обійшов республіканку, яку публічно підтримував Трамп

Кандидат від Демократичної партії здобув перемогу на позачергових виборах до Сенату штату Техас, уперше за десятиліття відібравши мандат у республіканців у традиційно консервативному окрузі. Результат уже назвали «тривожним дзвінком» для Республіканської партії напередодні проміжних виборів 2026 року. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Перемогу здобув Тейлор Ремет – профспілковий діяч і ветеран ВПС США. Він переміг у окрузі Таррант поблизу Далласа над республіканською кандидаткою Лі Вамбсганс, яку публічно підтримував президент Дональд Трамп.

Поразку республіканців визнала сама Вамбсганс, назвавши результат «тривожним сигналом» як для місцевих, так і для національних партійних структур. За її словами, демократи змогли мобілізувати свій електорат, тоді як значна частина республіканських виборців не прийшла на дільниці. Вона також зазначила, що на явку могли вплинути несприятливі погодні умови.

Національні демократи розцінили результат як частину ширшої тенденції. За останні місяці партія здобула низку перемог на місцевих і штатних виборах у різних регіонах США, що підживлює оптимізм напередодні листопадових виборів 2026 року, коли на кону буде контроль над Конгресом.

Сам Дональд Трамп, який напередодні голосування активно агітував за республіканську кандидатуру, після оголошення результатів дистанціювався від поразки, наголосивши, що це були «місцеві перегони», у яких він не брав прямої участі.

Округ, у якому відбулися вибори, вважається більш республіканським, ніж округ Таррант загалом, де Трамп переміг на президентських виборах 2024 року.

Варто зазначити, що у США ключову роль на політичній арені відіграють дві найбільші партії – Демократична та Республіканська. Вони традиційно здобувають більшість місць у Палаті представників і Сенаті після виборів. Такий розподіл сил визначає систему як фактично двопартійну, оскільки дві партії домінують у Конгресі та в уряді загалом.

Демократична партія є лівою політсилою, яка представляє прогресивне мислення, водночас Республіканська – це права із консервативною політикою. Тобто демократи – за зміни, а консерватори – за сталість.

вибори партії США вибори у США

