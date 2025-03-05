Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Лікар Комаровський «оглянув» Трампа і поставив діагноз

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На думку Комаровського, вік є критичним фактором, який може вплинути на психічне здоров'я Трампа
фото: Reuters

Лікар наголосив, що вік – це важливий чинник, який впливає на фізичний та психологічний стан людини, особливо у стресових умовах

Відомий український лікар Євген Комаровський висловився про стан здоров'я президента США Дональда Трампа, звернувши увагу на його поважний вік, надмірну вагу та посилення когнітивних проблем. Про це він розповів в інтерв'ю Дмитра Гордона, інформує «Главком».

На думку Комаровського, вік є критичним фактором, який може вплинути на психічне здоров'я Трампа та здатність ухвалювати прийняті рішення.

«Не вірю, що людина в такому віці, з таким язиком, який дає в день сотню заголовків для преси, він може зберегти своє ментальне здоров’я, – зазначає лікар. – Трамп високий, у нього 15 кг зайвої ваги і при цьому йому 78 років. Це означає, що у нього або генератор випадкових думок, щоб нам не було нудно, ми ж бачимо що думки, які він озвучує, суперечать одна одній».

Крім того, Комаровський звернув увагу, що люди ж повинні знати, що високий ріст – це підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Їм більш небезпечно пити, курити, мати зайву вагу.

Хоча лікар не проводив особистого огляду Трампа, він нагадав, що вік – це важливий чинник, який впливає на фізичний та психологічний стан людини, особливо у стресових умовах.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Камала Гарріс звинуватила Дональда Трампа в приховуванні інформації про його здоров’я. Однак Трамп неодноразово заявляв про свою чудову фізичну форму, проте медичні експерти в США часто обговорюють питання щодо його здоров'я.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент США здоров'я лікар вік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після скандалу у Білому домі люди вийшли підтримати Зеленського та Україну
Жителі Нью-Йорка вийшли на Таймс-Сквер на підтримку України (фото, відео)
2 березня, 00:18
Бессент: Дуже важко укласти економічну угоду з лідером, який не хоче укладати мирну угоду
Міністр фінансів США назвав візит Зеленського до Білого дому «неприйнятним»
28 лютого, 23:16
Депутатка Безугла поставила питання Ілону Маску (фото)
Депутатка Безугла поставила питання Ілону Маску (фото)
22 лютого, 14:01
Трамп парадоксально висвітлює абсолютну правоту України у цій битві
Світ закляк. І це лише перший місяць Трампа у Білому домі
20 лютого, 09:29
Віцепрезидент США Джей Ді Венс у Мюнхені нарешті пробудив Європу?
Мюнхенська конференція відкрила правду
18 лютого, 13:02
На думку Келлога, Росія має поступитися територією
Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін
15 лютого, 20:45
Це перша розмова Трампа із Зеленським на посту президента США
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським
12 лютого, 19:52
Зустріч у Мюнхені відбудеться напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
На Мюнхенській конференції можуть відбутися кулуарні перемовини щодо України
10 лютого, 15:57
Історикиня Яна Примаченко: Путін і Трамп схожі. Обидва тягнуть світ назад у минуле
Ялта 2.0: Путін і Трамп ділитимуть світ по-новому? Розмова з істориком Інтерв’ю
9 лютого, 20:00

Здоров'я

Лікар Комаровський «оглянув» Трампа і поставив діагноз
Лікар Комаровський «оглянув» Трампа і поставив діагноз
Як «працює» парадокс щастя: канадські вчені знайшли нове пояснення
Як «працює» парадокс щастя: канадські вчені знайшли нове пояснення
Профілактика раку, підвищення імунітету. Мережа розхвалює диво-напій (рецепт)
Профілактика раку, підвищення імунітету. Мережа розхвалює диво-напій (рецепт)
Допоможе схуднути і захистить від раку: дієтолог назвала корисний чай
Допоможе схуднути і захистить від раку: дієтолог назвала корисний чай
Дотримуйтесь графіку і не тільки: п'ять порад, які допоможуть покращити якість сну
Дотримуйтесь графіку і не тільки: п'ять порад, які допоможуть покращити якість сну
Вчені створили «розумну бомбу» для подолання агресивного раку
Вчені створили «розумну бомбу» для подолання агресивного раку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
121K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
38K
Протести проти Маска у США охопили понад 90 салонів Tesla
37K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
14K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua