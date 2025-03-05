Лікар Комаровський «оглянув» Трампа і поставив діагноз

На думку Комаровського, вік є критичним фактором, який може вплинути на психічне здоров'я Трампа

Лікар наголосив, що вік – це важливий чинник, який впливає на фізичний та психологічний стан людини, особливо у стресових умовах

Відомий український лікар Євген Комаровський висловився про стан здоров'я президента США Дональда Трампа, звернувши увагу на його поважний вік, надмірну вагу та посилення когнітивних проблем. Про це він розповів в інтерв'ю Дмитра Гордона, інформує «Главком».

На думку Комаровського, вік є критичним фактором, який може вплинути на психічне здоров'я Трампа та здатність ухвалювати прийняті рішення.

«Не вірю, що людина в такому віці, з таким язиком, який дає в день сотню заголовків для преси, він може зберегти своє ментальне здоров’я, – зазначає лікар. – Трамп високий, у нього 15 кг зайвої ваги і при цьому йому 78 років. Це означає, що у нього або генератор випадкових думок, щоб нам не було нудно, ми ж бачимо що думки, які він озвучує, суперечать одна одній».

Крім того, Комаровський звернув увагу, що люди ж повинні знати, що високий ріст – це підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Їм більш небезпечно пити, курити, мати зайву вагу.

Хоча лікар не проводив особистого огляду Трампа, він нагадав, що вік – це важливий чинник, який впливає на фізичний та психологічний стан людини, особливо у стресових умовах.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Камала Гарріс звинуватила Дональда Трампа в приховуванні інформації про його здоров’я. Однак Трамп неодноразово заявляв про свою чудову фізичну форму, проте медичні експерти в США часто обговорюють питання щодо його здоров'я.