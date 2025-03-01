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Суперечка Зеленського і Трампа: як відреагували світові ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суперечка Зеленського і Трампа: як відреагували світові ЗМІ
28 лютого Трамп та Зеленський провели зустріч
фото: скріншот з відео

Financial Times пише, що напруга між Зеленським та Трампом накопичувалася роками, а їхня зустріч лише загострила давні суперечності.

Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі завершилася гострою суперечкою, яка привернула увагу світових ЗМІ. «Главком» підготував добірку публікацій видань про сварку президентів.

Financial Times

У статті йдеться, що напруга між Зеленським та Трампом накопичувалася роками, а їхня зустріч лише загострила давні суперечності. «Екстраординарна дипломатична криза у Вашингтоні порушить нові питання про здатність Трампа виступати посередником у мирних переговорах з Росією і викличе нові сумніви щодо зобов'язання Америки гарантувати безпеку своїм європейським союзникам», – пише видання.

AP News

Після перепалки видання проаналізувало реакцію українців на конфлікт, зазначаючи, що більшість громадян підтримали Зеленського як захисника національних інтересів.

«Зустріч у Білому домі мала на меті виробити двосторонню угоду, яка створить спільний інвестиційний фонд для відновлення України, угоду, яка розглядалася як потенційний крок до припинення війни та зв'язування економік двох країн на роки вперед. Але коли Зеленський і його команда покинули Білий дім на прохання Трампа, угода залишилася непідписаною, і надії України на отримання підтримки США в галузі безпеки здавалися далекими, ніж будь-коли. Проте, оскільки український лідер збирався повернутися до Києва з порожніми руками, його підтримка вдома здавалася неослабною», – йдеться у статті.

CNN

Зазначається пише про те, як Зеленський відстоює українські інтереси попри спроби Трампа схилити його до поступок у війні з Росією.

«Останніми днями між Зеленським і Трампом могло багато змінитися. Але між Трампом і Путіним нічого не змінилося, і остання демонстрація повної довіри американського лідера до російського лідера в четвер викликала величезний тривожний дзвіночок про те, яку угоду він може спробувати укласти з Росією», – йдеться у статті.

The Washington Post

Зазначається у тексті, що Зеленський відкрито кинув виклик Трампу, що різко контрастує з поведінкою інших іноземних лідерів, які зазвичай намагаються догодити президенту США та його оточенню. У виданні також називають цю розмову безпрецедентною, а поворот подій – несподіваним, зважаючи на оптимістичні очікування обох сторін напередодні зустрічі:

«Гарячі перепалки – коли Трамп, Зеленський і віцепрезидент Джей Ді Венс часом перекрикували один одного – були разючим порушенням правил етикету Овального кабінету, де навіть жорсткі обміни думками зазвичай відбувалися спокійними голосами і дипломатичними формулюваннями».

The New York Times

Журналіст Пітер Бейкер написав, що висвітлює події в Білому домі з 1996 року: «За весь цей час ще ніколи не було подібної зустрічі перед камерами в Овальному кабінеті. Ніколи американський президент так публічно не читав лекцію лідеру союзника, а тим паче лідеру країни, яка протистоїть загарбникам».

Однак в іншій статті йдеться, що нинішня зустріч мала стати тріумфом для Зеленського, а закінчилася образами. Також стверджується, що лідер України пішов із поразкою. 

The Wall Street Journal

Редколегія WSJ опублікувала колонку, де йдеться, що в Овальному кабінеті 28 лютого переміг Володимир Путін: «Віцепрезидент Венс починає публічну боротьбу, яка лише допомагає російському диктатору».

Le Monde

«Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс вилаяли президента України Володимира Зеленського в п’ятницю під час напруженої бесіди в Овальному кабінеті, сказавши йому бути більш «вдячним» і попередивши: «укладіть угоду з Росією, або ми йдемо»», – йдеться у новині.

Handelsblatt

Моріц Кох вважає, що американський лідер зрадив Україну: «Ніхто, хто зазнає нападу з боку Росії, не може розраховувати на США. Цей сигнал Білий дім надіслав у п'ятницю. На жах європейців – на радість Кремля».

Gazeta Wyborcza

Політолог Бартош Бєлінський написав, що «маски спали. Трамп показав, на чиєму він боці», натомість Україна «вкотре довела, що її не зламати».

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

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Теги: Володимир Зеленський президент Україна США Дональд Трамп

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