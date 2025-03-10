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Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп змінив риторику: заявив, що Росія «не має карт» для ведення переговорів
фото: REUTERS/Annabelle Gordon

«Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити – це укласти угоду і припинити вбивства»

Американський президент Дональд Трамп заявив, що у Росії «немає карт» на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня, за його версією, вони були. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його бліц-інтервʼю.

Під час спілкування із журналістами, Трамп заявив, що потрібно покласти край російсько-українській війні. При цьому він сказав, що ні Україна, ні Росія «не мають карт» для ведення переговорів.

«Знаєте, я казав, що у них (в України, – ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити – це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити», – сказав глава Білого дому.

Окрім цього, він також сподівається, що під час переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії цього тижня вдасться досягти «хорошого результату».

«Думаю, у нас буде хороший результат у Саудівській Аравії. Я вважаю, що деякі дуже важливі речі можуть статися цього тижня», – сказав він.

Американський президент також впевнений, що Україна підпише із США угоду про копалини. Трамп додав, що США розглядають можливість зняття паузи у наданні Україні розвідувальних даних.

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський 10 березня прибув у Саудівську Аравію, де мають відбутися українсько-американські переговори щодо завершення війни Росії проти України. 

Завтра, 11 березня, пройде зустріч делегацій України та США. Сторони говоритимуть про припинення війни в Україні. 

«Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру... Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру», – йдеться у датованому 6 березня дописі президента України, у якому Володимир Зеленський анонсував сьогоднішній візит. 

Водночас американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не тільки з представниками України, а й з посадовцями Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає джерело, цього тижня головні посадові особи адміністрації Дональда Трампа проведуть окремі зустрічі з російськими та українськими офіційними особами в Саудівській Аравії.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: президент Україна Дональд Трамп війна росія

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