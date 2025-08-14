Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ

Уряд Литви оголосив про відкритя центрів навчання управління дронами через загрозу з боку РФ

Литва відкриє дев'ять центрів навчання управління дронами в рамках захисту від потенційних загроз, де навчатимуть, зокрема, дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд заявив, що в рамках спільної ініціативи міністерств оборони та освіти у підготовці братимуть участь понад 22 000 осіб, включаючи школярів у віці від восьми до десяти років. Вони навчатимуться збирати дрони та керувати ними. Учні середніх шкіл також проєктуватимуть та виготовлятимуть деталі для безпілотників.

Також уряд через російську загрозу планує витратити 3,3 млн євро на спеціалізоване обладнання, включаючи безпілотні літальні апарати.

«Ми плануємо, що до 2028 року 15 500 дорослих та 7 тисяч дітей набудуть навичок управління дронами. У вересні ми відкриємо центри управління дронами в Йонаві, Тауразі та Кедайняї, а до 2028 року відкриємо ще шість центрів навчання в інших регіонах Литви», – розповіла міністрка оборони країни Довіле Шакалене.

Навчання проводитиме Литовська спілка стрільців спільно з агентством неформальної освіти у формі позакласних курсів. «Наймолодші учасники займатимуться збіркою та пілотуванням простих дронів під час ігор та експериментів. Учні старших класів вивчать основи програмування, а також пілотування та складання дронів у приміщенні, а учні старших класів проєктуватимуть та збиратимуть деталі 3D-дронів», – розповів заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас.

Примітно, що на територію Литви вже залетали російські дрони. Міністерка оборони Довіле Шакалієне пообіцяла вжити додаткових заходів для забезпечення ефективнішого спостереження за кордоном, співпрацюючи з МВС. За її словами, Литва хоче залучити до охорони повітряного простору додаткові сили після того, як безпілотник залетів на територію країни з Білорусі.

У червні через російську загрозу міністри внутрішніх справ країн Балтії підписали меморандум, спрямований на сприяння регіональній співпраці у плануванні транскордонної евакуації мешканців, розробці спільних планів масової евакуації та забезпеченні своєчасного обміну інформацією.

Нагадаємо, Литва розпочала польові тактичні навчання «Лютий вовк 2025» з 11 серпня. Вони відбудуться до 22 серпня у Варенському районі, який межує з Білоруссю, та на полігоні Гайжюнай.

Країни Балтії, ЄС та Україна уважно слідкують за Білоруссю через чергові російсько-білоруські військові навчання. РФ вже стягнула туди своїх військових.

Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів, що на навчаннях «Захід-2025» буде відпрацьовано застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».