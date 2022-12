Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео)

Дитячий хор українських біженців зі школи St. Mary’s Ukrainian School, що знаходиться в Лондоні, виступили на різдвяній службі Разом на Різдво (Together at Christmas), організованій принцесою Уельською, яка транслювалася на ITV на Святвечір після того, як була записана у Вестмінстерському абатстві.

Подія проходила за закритими дверима у Вестмінстерському абатстві, де приїхали найближчі рідні Кейт з королівської сім'ї включно з королем Чарльзом III.



Діти, яких запросила Кейт Міддлтон, зворушили публіку виконанням різдвяного гімну Away in a Manger. Принцеса Уельська та члени королівської родини Великобританії вкотре висловили свою солідарність народу України.

Як повідомляє The Daily Mail, директорка української школи Святої Марії Інна Григорович отримала також листа від Кетрін із вдячністю за турботу, яку вона надає сім'ям та дітям, які відвідують навчальний заклад.

WATCH: Dressed in blue and yellow of their home country, children from St Mary’s Ukrainian School perform for a clearly delighted King and Queen Consort at @wabbey - at Kate’s ‘Together at Christmas’ service.

Some of these children were happily living in Ukraine last Christmas 🇺🇦 pic.twitter.com/qOtD9QkO7o