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Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон (відео)
Кейт Міддлтон зустрілась з українськими дітьми
Фото з інстаграму принцеси Уельської

Діти, яких запросила Кейт Міддлтон, зворушили публіку виконанням різдвяного гімну Away in a Manger

Дитячий хор українських біженців зі школи St. Mary’s Ukrainian School, що знаходиться в Лондоні, виступили на різдвяній службі Разом на Різдво (Together at Christmas), організованій принцесою Уельською, яка транслювалася на ITV на Святвечір після того, як була записана у Вестмінстерському абатстві.

Подія проходила за закритими дверима у Вестмінстерському абатстві, де приїхали найближчі рідні Кейт з королівської сім'ї включно з королем Чарльзом III.
 
Діти, яких запросила Кейт Міддлтон, зворушили публіку виконанням різдвяного гімну Away in a Manger. Принцеса Уельська та члени королівської родини Великобританії вкотре висловили свою солідарність народу України.

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Допис, поширений The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Як повідомляє The Daily Mail, директорка української школи Святої Марії Інна Григорович отримала також листа від Кетрін із вдячністю за турботу, яку вона надає сім'ям та дітям, які відвідують навчальний заклад.

«Яка особлива честь випала нам! Для шкільного хору Святої Марії стало великим задоволенням зустрітися з Її Королівською Високістю принцесою Уельською та отримати від неї захоплені побажання перед виступом у Вестмінстерському абатстві. Ці спогади назавжди залишаться у пам’яті наших дітей. Вони справді були Голосом України сьогодні! Ви затьмарили всіх і змусили нас усіх пишатися», – йдеться у повідомленні на сторінці St. Mary’s Ukrainian School в Instagram.

Як розповіли у британських виданнях Daily Mirror, Daily Mail, Daily Telegraph, Financial Times, Hello Magazine, перші шпальти яких облетіла новина про виступ українських дітей, принцеса Уельська поспілкувалась з маленькими українцями особисто та похвалила за їхню «мужність».

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Допис, поширений St Mary’s Ukrainian School (@stmarysukrschool)

Шкільний хор вона описала як «чудовий приклад того, як знайти джерела щастя, сенсу та комфорту» у час війни.

Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували традиційну різдвяну листівку. На фото вони позують зі своїми дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї. Автором знімка став фотограф Метт Портеус, який, крім зйомок королівської родини, спеціалізується на фотографії дикої природи та світу океану.

Теги: Daily Mail відео Кейт Міддлтон Різдвяні свята

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