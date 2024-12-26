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НАТО не готове до конфлікту з РФ без підтримки США – The Independent

Ірина Бура
glavcom.ua
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НАТО не готове до конфлікту з РФ без підтримки США – The Independent
фото з відкритих джерел

Лідери Латвії, Естонії та Фінляндії закликали Альянс припинити «нескінченні дебати», як впоратися з навислою загрозою з боку Росії, заявивши, що настав час зміцнити оборону Європи

Передові лідери Північноатлантичного альянсу хвилюються, що не зможуть захистити Європу від Росії без США. У зв'язку з цим наразі для них життєво важлива перемога України над Росією. Про це повідомляє The Independent.

Лідери Латвії, Естонії та Фінляндії закликали Альянс припинити «нескінченні дебати», як впоратися з навислою загрозою з боку Росії, заявивши, що настав час зміцнити оборону Європи.

За їх словами, НАТО не готове воювати проти російського диктатора Володимира Путіна без допомоги США.

«Ми не готові. Це абсолютно зрозуміло. Ми не можемо просто сподіватися на ситуацію, коли США залишатимуться активно залученими в Європу», – сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал додав, що країни НАТО повинні нарощувати свою обороноздатність.

Зауважимо, що Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними членами НАТО, які межують з Росією. Спільний кордон тягнеться від північного краю Фінляндії до південно-східного куточка Латвії, яка також межує з Білоруссю, яку Москва використовувала як плацдарм при вторгненні в Україну.

Фінляндія, Естонія та Латвія також є одними з найбільших витрат НАТО на оборону відносно їх валового внутрішнього продукту (ВВП).

Нагадаємо, російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що РФ має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям. 

Окрім того, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прийняв прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та вісім інших європейських лідерів на саміті з безпеки в Талліні. Він заявив їм, що «якщо союзники хочуть миру, їм потрібно готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може початися в найближчі п'ять-десять років».

До слова, що якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

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