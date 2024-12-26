Іран і Росія підпишуть новий договір про стратегічне партнерство

Договір з Іраном розроблявся кілька років

Нова двостороння угода замінить 20-річну стратегічну угоду, підписану між країнами у 2001 році та продовжену у 2020 році

Росія та Іран планують підписати новий договір про стратегічне партнерство. Це може статися напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише Newsweek.

Зокрема, речника іранського МЗС Есмаїла Багаї висловив сподівання, що Тегеран і Москва підпишуть цю угоду наприкінці січня.

Як зазначає видання, новий договір, який потенційно може бути укладений за кілька днів до інавгурації Трампа 20 січня, свідчить про спробу двох країн об’єднати свої сили в умовах зростаючої ізоляції на світовій арені.

Договір з Іраном розроблявся кілька років, а МЗС РФ на початку 2022 року стверджувало, що завершується «велика міждержавна угода», не надаючи конкретики.

Наприкінці жовтня 2024 року, через кілька днів після того, як очільник Кремля Володимир Путін зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на саміті БРІКС у Казані, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що угода буде готова для підписання двома лідерами найближчим часом. За його словами, це «оформить зобов’язання сторін щодо тісного оборонного співробітництва та взаємодії в інтересах регіонального та глобального миру та безпеки».

«Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран стане важливим фактором зміцнення російсько-іранських відносин», – сказав Лавров на Міжнародній конференції з євразійської безпеки.

Ця нова двостороння угода замінить 20-річну стратегічну угоду, підписану між країнами у 2001 році та продовжену у 2020 році.

Нагадаємо, Іран та Росія опинилися у програшній ситуації через події в Сирії. Зусилля Кремля щодо зміцнення своїх позицій у регіоні виявилися марними, тоді як Тегеран втратив стратегічно важливий «шиїтський коридор», який будував із 2015 року. Про це зауважив директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ Ігор Семиволос.

Окрім того, Велика Британія та США побоюються, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України.