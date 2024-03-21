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Австралія приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні: деталі The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Австралія приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні: деталі The Guardian
Міністр оборони Австралії Річард Марлес (ліворуч) виступив із держсекретарем з оборони Британії Грантом Шаппсом
фото: The Guardian

Австралія приєднується до угоди про «коаліцію безпілотників» для допомоги Україні у війні 

Австралія приєдналася до коаліції з постачання дронів Україні. Разом із Великою Британією та Латвією ця країна надасть дрони для ЗСУ у рамках відповідної багатосторонньої угоди. Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес на спільній пресконференції з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Грантом Шаппсом. Про це пише сьогодні, 21 березня, британська газета The Guardian.

«Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія та Латвія», – сказав він.

Глава австралійського військового відомства зазначив, що це «важлива можливість продовжити робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна відстояла свій курс та змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах».

Канберра надала Києву військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Раніше стало відомо, що Австралія виділяє фінансову допомогу на підтримку оборони України  – понад $32 млн.

Нещодавно посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявляв, що Канберра має зайняти «сміливішу позицію» у питанні допомоги Києву і надати йому танки Abrams американського виробництва.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують відкрити в Австралії перший іноземний завод з виробництва керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню Himars. Боєприпаси направлятимуть на потреби Сил оборони України. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Видання зазначає, що компанія Lockheed планує найняти шістьох австралійських інженерів для підготовки і запуску виробництва. Рішення ухвалене, оскільки оборонна промисловість США не може задовольнити попит і швидко поповнити запаси ракет.

Читайте також: Австралія утилізує військові гелікоптери, які просила Україна

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