МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну 

Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення

Китай має показати світу, що він дійсно прагне до миру у війні Росії проти України. Отже може сприяти припиненню війни, наполягаючи на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє CBC News.

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«Ми всі активно підтримуємо розмови про мир, проте, якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України», – заявила Жолі.

За її словами, Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

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«Все, що відбувається на полі бою, матиме пізніше вплив за столом переговорів. Що більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, то краще ми зможемо забезпечити Україні міцну позицію у мирних переговорах», - наголосила глава МЗС Канади.

Нагадаємо, речник міністерства оборони Канади Деніель Лє Бутільєр заявив, що Китай регулярно намагається вести повітряну та морську розвідку на території Канади.