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МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС Канади пояснило, як Китай може вплинути на РФ припинити війну 
фото з відкритих джерел

Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення

Китай має показати світу, що він дійсно прагне до миру у війні Росії проти України. Отже може сприяти припиненню війни, наполягаючи на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє CBC News.

«Ми всі активно підтримуємо розмови про мир, проте, якщо Китай дійсно прагне до миру, він може сказати Росії забиратися з України», – заявила Жолі.

За її словами, Канада залишається рішуче налаштованою і далі продовжуватиме допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

«Все, що відбувається на полі бою, матиме пізніше вплив за столом переговорів. Що більше ми зможемо допомогти Україні захистити себе, то краще ми зможемо забезпечити Україні міцну позицію у мирних переговорах», - наголосила глава МЗС Канади.

Нагадаємо, речник міністерства оборони Канади Деніель Лє Бутільєр заявив, що Китай регулярно намагається вести повітряну та морську розвідку на території Канади. 

Теги: міністр Канада Китай війна росія

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