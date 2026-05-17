Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Зеленограді загорівся технопарк „Елма" – поруч із заводом „Ангстрем", що виробляє електроніку для армії РФ

Безпілотники вночі завдали масованих ударів по Підмосков'ї та тимчасово окупованому Криму. У Зеленограді загорівся технопарк «Елма» – серце російського мікроелектронного кластера, де розташований і стратегічний завод «Ангстрем». Крім того, під атакою були військові аеродроми «Кача» й «Бельбек» під Севастополем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали та місцеві Telegram-канали. 

Удар по «Ангстрему»: ціль – мікросхеми для армії Росії

За аналізом відеокадрів від очевидців, пожежа виникла на території технопарку «Елма» – одного з центрів мікроелектронної промисловості Зеленограда. Поруч розташований завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США. У травні 2025 року, під час попередньої атаки, префект Зеленограда підтвердив, що удар припав одночасно на обидва об'єкти.

Моніторингові канали також повідомляли, що під удар міг потрапити Московський нафтопереробний завод.

Вибухи лунали в центрі Москви, Шереметьєво, Химках, Лобні та Наро-Фомінську. За словами мера Москви Сергія Собяніна, за добу сили ППО збили понад сто безпілотників, що летіли у бік столиці. 

Чому «Ангстрем» – стратегічна ціль

«Ангстрем» – не просто великий промисловий завод, а підприємство з повним циклом виробництва мікроелектроніки: від розробки топології чіпів до тестування готових кристалів. Компанія постачає продукцію Міністерству оборони РФ та понад 700 підприємствам, що виконують державне оборонне замовлення.

Серед ключових виробів – силова електроніка для систем управління двигунами та засоби радіозв'язку спеціального призначення. Зокрема, НПО «Ангстрем» виробляє портативні радіостанції Р-187-П1 «Азарт» – основний засіб зв'язку підрозділів збройних сил РФ на фронті. Збої у виробництві цих станцій безпосередньо впливають на боєздатність російських військ.

Показово, що через ризики зриву поставок в умовах війни підприємство було передано під пряме державне управління – структурі «Ростеху» за указом Путіна. Суд визнав збереження заводу питанням національної безпеки. Попри борги понад 236 млрд рублів, Кремль продовжує фінансово рятувати «Ангстрем» саме через його критичну роль у постачанні армії електронікою.

Станом на 2026 рік підприємство також освоює виробництво чіпів за дев'яносто- та стотридцятинанометровим техпроцесами як частину програми імпортозаміщення – щоб обійти санкції, замінивши компоненти з Заходу на власні. 

Крим – під масованою атакою дронів

Паралельно дрони вдарили по тимчасово окупованому Криму. За даними місцевих Telegram-каналів і моніторингових джерел, серія вибухів охопила Севастополь, Сімферополь і Бахчисарайський район.

Очевидці повідомляли про активну роботу кулеметів, зенітних установок і комплексів ППО «Панцир» у районі аеродрому «Кача». Канал «Кримський вітер» зафіксував безперервну стрілянину зенітної артилерії. Пролунали вибухи й у районі аеродрому «Бельбек» та на мисі Фіолент у Севастополі.

За даними супутникового моніторингу, на території авіабази «Бельбек» зафіксовано значне відкрите горіння – імовірно, внаслідок влучання. Вибухи також лунали в селі Берегове Бахчисарайського району. Офіційної інформації від окупаційної влади про наслідки атаки не надходило.

Крім того, за інформацією моніторингових каналів, удару завдали і по об'єкту зберігання та запуску оперативно-тактичних ракет і ударних дронів на Арабатській Стрілці в Криму.

Нагадаємо, у травні 2025 року дрони ЗСУ вже атакували Зеленоград – тоді під удар потрапив технопарк «Елма», розташований поруч із підприємствами «Ангстрем» та «Мікрон». До слова, окупований Крим та Луганщина потрапляли під атаку БпЛА і раніше – атаки на аеродроми «Кача» та «Бельбек» стали регулярними. Раніше СБУ уразила два літаки Су-27 на «Бельбеку», знищивши один із них разом із бойовим боєкомплектом.

Читайте також:

Теги: дрон військові завод Севастополь санкції Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Defense Express: Росія погрожує вдарити по бункерах Києва, але немає чим
Defense Express: Росія погрожує вдарити по бункерах Києва, але немає чим
Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення
Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення
Трамп погрожує Ірану: «Це було затишшя перед бурею»
Трамп погрожує Ірану: «Це було затишшя перед бурею»
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
Естонія заявила про різке подорожчання військової техніки в Європі
Естонія заявила про різке подорожчання військової техніки в Європі

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua