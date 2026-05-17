Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму

У Зеленограді загорівся технопарк „Елма" – поруч із заводом „Ангстрем", що виробляє електроніку для армії РФ

Безпілотники вночі завдали масованих ударів по Підмосков'ї та тимчасово окупованому Криму. У Зеленограді загорівся технопарк «Елма» – серце російського мікроелектронного кластера, де розташований і стратегічний завод «Ангстрем». Крім того, під атакою були військові аеродроми «Кача» й «Бельбек» під Севастополем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали та місцеві Telegram-канали.

Удар по «Ангстрему»: ціль – мікросхеми для армії Росії

За аналізом відеокадрів від очевидців, пожежа виникла на території технопарку «Елма» – одного з центрів мікроелектронної промисловості Зеленограда. Поруч розташований завод «Ангстрем», який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США. У травні 2025 року, під час попередньої атаки, префект Зеленограда підтвердив, що удар припав одночасно на обидва об'єкти.



Моніторингові канали також повідомляли, що під удар міг потрапити Московський нафтопереробний завод.

Вибухи лунали в центрі Москви, Шереметьєво, Химках, Лобні та Наро-Фомінську. За словами мера Москви Сергія Собяніна, за добу сили ППО збили понад сто безпілотників, що летіли у бік столиці.

Чому «Ангстрем» – стратегічна ціль

«Ангстрем» – не просто великий промисловий завод, а підприємство з повним циклом виробництва мікроелектроніки: від розробки топології чіпів до тестування готових кристалів. Компанія постачає продукцію Міністерству оборони РФ та понад 700 підприємствам, що виконують державне оборонне замовлення.

Серед ключових виробів – силова електроніка для систем управління двигунами та засоби радіозв'язку спеціального призначення. Зокрема, НПО «Ангстрем» виробляє портативні радіостанції Р-187-П1 «Азарт» – основний засіб зв'язку підрозділів збройних сил РФ на фронті. Збої у виробництві цих станцій безпосередньо впливають на боєздатність російських військ.

Показово, що через ризики зриву поставок в умовах війни підприємство було передано під пряме державне управління – структурі «Ростеху» за указом Путіна. Суд визнав збереження заводу питанням національної безпеки. Попри борги понад 236 млрд рублів, Кремль продовжує фінансово рятувати «Ангстрем» саме через його критичну роль у постачанні армії електронікою.

Станом на 2026 рік підприємство також освоює виробництво чіпів за дев'яносто- та стотридцятинанометровим техпроцесами як частину програми імпортозаміщення – щоб обійти санкції, замінивши компоненти з Заходу на власні.

Крим – під масованою атакою дронів

Паралельно дрони вдарили по тимчасово окупованому Криму. За даними місцевих Telegram-каналів і моніторингових джерел, серія вибухів охопила Севастополь, Сімферополь і Бахчисарайський район.

Очевидці повідомляли про активну роботу кулеметів, зенітних установок і комплексів ППО «Панцир» у районі аеродрому «Кача». Канал «Кримський вітер» зафіксував безперервну стрілянину зенітної артилерії. Пролунали вибухи й у районі аеродрому «Бельбек» та на мисі Фіолент у Севастополі.

За даними супутникового моніторингу, на території авіабази «Бельбек» зафіксовано значне відкрите горіння – імовірно, внаслідок влучання. Вибухи також лунали в селі Берегове Бахчисарайського району. Офіційної інформації від окупаційної влади про наслідки атаки не надходило.

Крім того, за інформацією моніторингових каналів, удару завдали і по об'єкту зберігання та запуску оперативно-тактичних ракет і ударних дронів на Арабатській Стрілці в Криму.



Нагадаємо, у травні 2025 року дрони ЗСУ вже атакували Зеленоград – тоді під удар потрапив технопарк «Елма», розташований поруч із підприємствами «Ангстрем» та «Мікрон». До слова, окупований Крим та Луганщина потрапляли під атаку БпЛА і раніше – атаки на аеродроми «Кача» та «Бельбек» стали регулярними. Раніше СБУ уразила два літаки Су-27 на «Бельбеку», знищивши один із них разом із бойовим боєкомплектом.