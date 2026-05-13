Атаки дронів паралізували вже сьомий НПЗ у Росії

Єгор Голівець
Російська нафтопереробка впала до мінімуму за 15 років
У Росії обсяги переробки нафти впали до найнижчого рівня за останні 15 років

Нафтопереробний завод «Пермнефтеоргсинтез» компанії «Лукойл» повністю зупинив переробку нафти та виробництво пального після атаки безпілотників 7 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, після удару на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені технологічні установки. Йдеться про один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє понад 12 млн тонн нафти на рік.

Джерела Reuters повідомили, що після атаки аварійно зупинили установки первинної переробки АВТ-5, АВТ-1 та АВТ-2, які забезпечують приблизно половину потужностей заводу.

Ще одна установка – АВТ-4 – не працює ще з 30 квітня після попередньої пожежі, яка також виникла через атаку дронів. Минулого року «Пермнефтеоргсинтез» виробив близько 2 млн тонн бензину та понад 5 млн тонн дизельного пального.

Як зазначає Reuters, це вже сьомий російський нафтопереробний завод, який припинив роботу від початку весни.

5 травня повністю зупинив переробку нафти завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області – другий за потужністю НПЗ Росії. Раніше також зупинилися Сизранський, Новокуйбишевський, Туапсинський, Нижньогородський та Саратовський нафтопереробні заводи. На тлі серії атак обсяги переробки нафти у Росії впали до 4,69 млн барелів на добу, що стало найнижчим показником із 2009 року.

Нагадаємо, що попри регулярні удари українських безпілотників по енергетичних об'єктах, російське Міністерство економіки очікує, що видобуток нафти залишиться стабільним у 2026 році з подальшим зростанням у наступні два роки. 

Згідно з базовим прогнозом відомства, цьогоріч обсяги видобутку нафти та конденсату складуть близько 511 млн тонн (приблизно 10,26 млн барелів на добу). У 2027 році цей показник має зрости до 516 млн тонн, а протягом наступних двох років – сягнути 525 млн тонн.

